Itt a labdarúgó-vb legújabb erősorrendje, garantáltan meg fog lepődni

Három rendező ország, más erőviszonyok

A 2026-os világbajnokság az első, amelyet három ország, az USA, Mexikó és Kanada rendez meg. Mindhárom nemzet esetében vegyes a kép.

Mexikó a trió legmagasabb, 16. helyén álló csapat,

az USA pedig a 19. helyen áll. Kanada a házigazdák közül a legalacsonyabb, 24. helyen jegyzik.

A portugál válogatott támadójátéka még mindig Ronaldóra épül. Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

James Reade professzor és kollégái 536 nemzetközi mérkőzés tizenegyeseit is elemezték. Arra a következtetésre jutottak, hogy a játékosok túl óvatosak a büntetőrúgásoknál. A statisztika azt mutatja, hogy azok a tizenegyesek a legsikeresebbek, amelyeket a felső sarkokba rúgnak. Ugyanakkor a tizenegyeseket elvégző játékosok sokkal jobban szeretnek biztosra menni, azaz oda lőni, ahol az ellenfél kapusa ki tudja védeni a büntetőt.

Itt az erősorrend

Ezek után lássuk a 2026-os labdarúgó-világbajnokság teljes erősorrendjét: