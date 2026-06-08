Itt a labdarúgó-vb legújabb erősorrendje, garantáltan meg fog lepődni

Három rendező ország, más erőviszonyok
A 2026-os világbajnokság az első, amelyet három ország, az USA, Mexikó és Kanada rendez meg. Mindhárom nemzet esetében vegyes a kép.
Mexikó a trió legmagasabb, 16. helyén álló csapat,
az USA pedig a 19. helyen áll. Kanada a házigazdák közül a legalacsonyabb, 24. helyen jegyzik.
James Reade professzor és kollégái 536 nemzetközi mérkőzés tizenegyeseit is elemezték. Arra a következtetésre jutottak, hogy a játékosok túl óvatosak a büntetőrúgásoknál. A statisztika azt mutatja, hogy azok a tizenegyesek a legsikeresebbek, amelyeket a felső sarkokba rúgnak. Ugyanakkor a tizenegyeseket elvégző játékosok sokkal jobban szeretnek biztosra menni, azaz oda lőni, ahol az ellenfél kapusa ki tudja védeni a büntetőt.
Itt az erősorrend
Ezek után lássuk a 2026-os labdarúgó-világbajnokság teljes erősorrendjét:
- 1. Argentína
- 2. Franciaország
- 3. Spanyolország
- 4. Brazília
- 5. Anglia
- 6. Portugália
- 7. Kolumbia
- 8. Hollandia
- 9. Németország
- 10. Uruguay
- 11. Japán
- 12. Horvátország
- 13. Marokkó
- 14. Belgium
- 15. Mexikó
- 16. Ecuador
- 17. Svájc
- 18. USA
- 19. Irán
- 20. Dél-Korea
- 21. Algéria
- 22. Szenegál
- 23. Kanada
- 24. Ausztrália
- 25. Törökország
- 26. Ausztria
- 27. Paraguay
- 28. Norvégia
- 29. Egyiptom
- 30. Svédország
- 31. Elefántcsontpart
- 32. Üzbegisztán
- 33. Tunézia
- 34. Csehország
- 35. Panama
- 36. Skócia
- 37. Irak
- 38. Kongói Demokratikus Köztársaság
- 39. Dél-Afrika
- 40. Szaúd-Arábia
- 41. Jordánia
- 42. Új-Zéland
- 43. Katar
- 44. Zöld-foki Köztársaság
- 45. Bosznia-Hercegovina
- 46. Ghána
- 47. Haiti
- 48. Curaçao
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