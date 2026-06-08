Argentínalabdarúgó-vb 2026Lionel Messi

Itt a labdarúgó-vb legújabb erősorrendje, garantáltan meg fog lepődni

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A Nagy-Britanniában találáható readingi egyetem szakértői sem nyugszanak, mindenképpen tudni akarták, hogy az oktatási intézmény szuperszámítógépe hogyan vélekedik a csütörtökön kezdődő labdarúgó-vb esélyeiről. Itt a lista, duma nyista.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 16:39
A fényképen a readingi egyetem szuperszámítógépének favoritja Fotó: MLADEN ANTONOV Forrás: AFP
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Három rendező ország, más erőviszonyok

A 2026-os világbajnokság az első, amelyet három ország, az USA, Mexikó és Kanada rendez meg. Mindhárom nemzet esetében vegyes a kép. 

Mexikó a trió legmagasabb, 16. helyén álló csapat,

az USA pedig a 19. helyen áll. Kanada a házigazdák közül a legalacsonyabb, 24. helyen jegyzik.

Portugal's forward Cristiano Ronaldo celebrates after scoring the second goal for Portugal during the FIFA 2014 World Cup playoff football match Sweden vs Portugal at the Friends Arena in Solna near Stockholm on November 19, 2013 . AFP PHOTO/ JONATHAN NACKSTRAND (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)
A portugál válogatott támadójátéka még mindig Ronaldóra épül. Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

James Reade professzor és kollégái 536 nemzetközi mérkőzés tizenegyeseit is elemezték. Arra a következtetésre jutottak, hogy a játékosok túl óvatosak a büntetőrúgásoknál. A statisztika azt mutatja, hogy azok a tizenegyesek a legsikeresebbek, amelyeket a felső sarkokba rúgnak. Ugyanakkor a tizenegyeseket elvégző játékosok sokkal jobban szeretnek biztosra menni, azaz oda lőni, ahol az ellenfél kapusa ki tudja védeni a büntetőt.

Itt az erősorrend

Ezek után lássuk a 2026-os labdarúgó-világbajnokság teljes erősorrendjét:

  • 1. Argentína
  • 2. Franciaország
  • 3. Spanyolország
  • 4. Brazília
  • 5. Anglia
  • 6. Portugália
  • 7. Kolumbia
  • 8. Hollandia
  • 9. Németország
  • 10. Uruguay
  • 11. Japán
  • 12. Horvátország
  • 13. Marokkó
  • 14. Belgium
  • 15. Mexikó
  • 16. Ecuador
  • 17. Svájc
  • 18. USA
  • 19. Irán
  • 20. Dél-Korea
  • 21. Algéria
  • 22. Szenegál
  • 23. Kanada
  • 24. Ausztrália
  • 25. Törökország
  • 26. Ausztria
  • 27. Paraguay
  • 28. Norvégia
  • 29. Egyiptom
  • 30. Svédország
  • 31. Elefántcsontpart
  • 32. Üzbegisztán
  • 33. Tunézia
  • 34. Csehország
  • 35. Panama
  • 36. Skócia
  • 37. Irak
  • 38. Kongói Demokratikus Köztársaság
  • 39. Dél-Afrika
  • 40. Szaúd-Arábia
  • 41. Jordánia
  • 42. Új-Zéland
  • 43. Katar
  • 44. Zöld-foki Köztársaság
  • 45. Bosznia-Hercegovina
  • 46. Ghána
  • 47. Haiti
  • 48. Curaçao

 

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