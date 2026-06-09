Dráma és síri csend után Roxfortban készül varázslatra a német válogatott a vb-n

Németország, a második-harmadik vonalas csapat?

Biztató eredményekkel a háta mögött kezdheti meg Németország a vb-t, hiszen a legutóbbi kilenc meccsét megnyerte, legutóbb tavaly szeptemberben Szlovákiában szenvedett meglepő vereséget (2-0). Nagelsmann a 2024-es hazai Európa-bajnokság előtt az utolsó pillanatban vette át a válogatott irányítását Hansi Flicktől az akkori borzasztó eredmények miatt, és gyorsan összekapta a csapatot. A németek a negyeddöntőben a későbbi aranyérmes spanyolok ellen egy kiélezett, hosszabbításos meccsen estek ki úgy, hogy a hajrában Musiala lövése után nem ítéltek meg nekik egy egyértelmű tizenegyest, amiről később az UEFA is elismerte, hogy hiba volt. Azóta Nagelsmann-nak volt ideje a csapatépítésre, és most a vb lehet az igazi vizsgája szövetségi kapitányként.

Julian Nagelsmann Eb-n már bizonyított, de a világbajnokság lesz az igazi vizsgája szövetségi kapitányként. Fotó: DPA/Fererico Gambarini

Ugyanakkor az elmúlt két világbajnokság óriási pofonjai, amikor 2018-ban és 2022-ben még a csoportból sem jutottak tovább, visszafogottságra inti a német közvéleményt. Nem beszélnek nyíltan a világbajnoki cím megszerzéséről, sőt a korábbi csapatkapitány, Ilkay Gündogan szerint második-harmadik vonalas csapatuk van.

– Jó, hogy nem túl nagyok az elvárások velünk szemben – fogalmazott a válogatottságot a két évvel ezelőtti Eb után lemondó Gündogan. – Továbbra is kiváló játékosaink vannak, többen a Bajnokok Ligája elődöntőjében, vagy döntőjében játszottak. Jelenleg azonban a második-harmadik vonalba sorolnak bennünket, így felszabadultan vághatunk neki a tornának.