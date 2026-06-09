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Dráma és síri csend után Roxfortban készül varázslatra a német válogatott a vb-n

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Sorozatunkban olyan válogatottakat mutatunk be, amelyek esélyesek lehetnek arra, hogy megnyerjék a nyári labdarúgó-világbajnokságot. Németország az előző két vb-n a csoportját sem élte túl, de az elmúlt két évben Julian Nagelsmann vezetésével erőre kapott. Nem kimondottan aranyesélyes a német válogatott, de az sem lenne meglepetés, ha újra varázsolnának. Roxfortban most erre készülnek, és még Lennart Karl drámája sem feltétlenül tragikus előjel.

Szalay Attila
2026. 06. 09. 5:00
A német válogatott az elmúlt két vb kudarcai után most messzire jutna a világbajnokságon Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
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Németország, a második-harmadik vonalas csapat?

Biztató eredményekkel a háta mögött kezdheti meg Németország a vb-t, hiszen a legutóbbi kilenc meccsét megnyerte, legutóbb tavaly szeptemberben Szlovákiában szenvedett meglepő vereséget (2-0). Nagelsmann a 2024-es hazai Európa-bajnokság előtt az utolsó pillanatban vette át a válogatott irányítását Hansi Flicktől az akkori borzasztó eredmények miatt, és gyorsan összekapta a csapatot. A németek a negyeddöntőben a későbbi aranyérmes spanyolok ellen egy kiélezett, hosszabbításos meccsen estek ki úgy, hogy a hajrában Musiala lövése után nem ítéltek meg nekik egy egyértelmű tizenegyest, amiről később az UEFA is elismerte, hogy hiba volt. Azóta Nagelsmann-nak volt ideje a csapatépítésre, és most a vb lehet az igazi vizsgája szövetségi kapitányként.

Julian Nagelsmann Eb-n már bizonyított, de a világbajnokság lesz az igazi vizsgája szövetségi kapitányként
Julian Nagelsmann Eb-n már bizonyított, de a világbajnokság lesz az igazi vizsgája szövetségi kapitányként. Fotó: DPA/Fererico Gambarini

Ugyanakkor az elmúlt két világbajnokság óriási pofonjai, amikor 2018-ban és 2022-ben még a csoportból sem jutottak tovább, visszafogottságra inti a német közvéleményt. Nem beszélnek nyíltan a világbajnoki cím megszerzéséről, sőt a korábbi csapatkapitány, Ilkay Gündogan szerint második-harmadik vonalas csapatuk van.

– Jó, hogy nem túl nagyok az elvárások velünk szemben – fogalmazott a válogatottságot a két évvel ezelőtti Eb után lemondó Gündogan. – Továbbra is kiváló játékosaink vannak, többen a Bajnokok Ligája elődöntőjében, vagy döntőjében játszottak. Jelenleg azonban a második-harmadik vonalba sorolnak bennünket, így felszabadultan vághatunk neki a tornának.

Manuel Neuer visszatérése és Roxfort varázsa

Ezúttal a csoportkör nem okozhat gondot nekik, legalábbis az a vb legnagyobb meglepetése lenne, ha Elefántcsontpart, Ecuador és az újonc Curacao mellől nem jutnának tovább az E-jelű négyesből. Minden jel szerint a csapat egyben van, a 40 éves Manuel Neuer utolsó pillanatos visszahívása sem okozott nagy feszültséget. A Bayern München klasszis kapusa kiváló idényt futott, így a hoffenheimi Oliver Baumann is elfogadta, hogy nem ő véd majd a vb-n.

A csoportkör idejére Észak-Karolina szívében, egy amerikai léptékkel kisvárosnak számító, a 250 lelket számláló Winston-Salemben rendezték be a főhadiszállásukat. Eldugott helyen, egy hatalmas parkban található a hoteljük, a Graylyn Estate, amely egy középkori várra hajaz. Németországban viccesen el is nevezték Roxfortnak a német válogatott szállását. Hamarosan kiderül, hogy tudnak-e varázsolni valami szépet.

A német válogatott vb-kerete

  • Kapusok: Manuel Neuer (Bayern München), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stuttgart)
  • Védők: Antonio Rüdiger (Real Madrid), Waldemar Anton (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), David Raum (Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle)
  • Középpályások: Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Pascal Gross (Brighton), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool), Leroy Sané (Galatasaray), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Dortmund), Assan Ouedraogo (Leipzig)
  • Támadók: Kai Havertz (Arsenal), Nick Woltemade (Newcastle), Maximilian Beier (Dortmund), Deniz Undav (Stuttgart)

Németország csoportmérkőzései

  • június 14., vasárnap, 19.00, Houston: Németország–Curacao
  • június 20., szombat, 22.00, Toronto: Németország–Elefántcsontpart
  • június 25., csütörtök, 22.00, East Rutherford: Ecuador–Németország

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