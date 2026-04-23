Manuel NeuerBayern MünchenBajnokok LigájaBundesliga

Manuel Neuer olyat érhet el, ami még egyetlen futballistának sem sikerült

A Bayern München egyelőre minden sorozatban megállíthatatlan, a bajnokságot már megnyerte, a BL-ben elődöntős, szerdán pedig a Bayer Leverkusen kiejtésével a Német Kupában is fináléba jutott. Ha a további két trófeát is elhódítják a bajorok, olyasmit érnek el, ami korábban egy csapatnak sem sikerült. A Bayern München visszavonulást fontolgató ikonja, Manuel Neuer is egyedülálló dologra készül.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 11:38
Manuel Neuer több arannyal is gyarapíthatja a gyűjteményét Fotó: ROLF VENNENBERND Forrás: DPA
– Még nem jelentek be semmit. De egyelőre jól néznek ki a dolgok – fogalmazott a Sky kérdésére a legendás játékos, aki szerint Kompany irányításának második évében minden összeállt a Bayern Münchennél, ahol jelenleg élvezet a futball.

Hogy ez a folytatásra sarkallja-e Neuert, azt csak ő tudja megmondani, mindenesetre a Bild úgy tudja, az ő kezében van a döntés, miközben a bajorok szívesen megtartanák őt. Max Eberl még a Real Madrid elleni BL-negyeddöntő után így fogalmazott: 

– Nem kell meggyőznie minket semmiről, csak egészségesnek és bátornak kell maradnia. Korábban azt mondtuk, hogy Manu áprilisban játszani szeretne. Aztán leülünk, és megbeszéljük a többit – zárta rövidre a kérdést a Bayern München sportigazgatója.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

