Manuel Neuer olyat érhet el, ami még egyetlen futballistának sem sikerült

– Még nem jelentek be semmit. De egyelőre jól néznek ki a dolgok – fogalmazott a Sky kérdésére a legendás játékos, aki szerint Kompany irányításának második évében minden összeállt a Bayern Münchennél, ahol jelenleg élvezet a futball.

Hogy ez a folytatásra sarkallja-e Neuert, azt csak ő tudja megmondani, mindenesetre a Bild úgy tudja, az ő kezében van a döntés, miközben a bajorok szívesen megtartanák őt. Max Eberl még a Real Madrid elleni BL-negyeddöntő után így fogalmazott:

– Nem kell meggyőznie minket semmiről, csak egészségesnek és bátornak kell maradnia. Korábban azt mondtuk, hogy Manu áprilisban játszani szeretne. Aztán leülünk, és megbeszéljük a többit – zárta rövidre a kérdést a Bayern München sportigazgatója.