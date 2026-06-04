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Alaszkától Afrikáig: négy rejtett ufóbázisról beszélt egy volt CIA-ügynök + videó

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Egy volt CIA-ügynök azt állítja, hogy négy rejtett földönkívüli bázis működik a Földön, Alaszkában, Ausztráliában és Zimbabwéban is. Bár a történet rendkívüli állításokat tartalmaz ufójárműveket javító központokról és idegen lények által használt belépési pontokról, a bázisok létezésére nincs nyilvánosan elérhető bizonyíték.

Sebők Barbara
2026. 06. 04. 9:25
Egy volt CIA-ügynök azt állítja, hogy több földönkívüli bázis helyét is azonosította Forrás: AFP
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Buchanan azt is állította, hogy egy távmegfigyelési kísérlet során az ausztráliai létesítmény lakói észlelték a jelenlétét. Elmondása szerint azonnal tudatták vele, hogy tisztában vannak azzal, hogy figyeli őket. Jesse Michels műsorvezetőnek úgy fogalmazott: 

Az első dolog, ami történt, az volt, hogy tudatták velem, hogy tudják, hogy ott vagyok, és hogy minden rendben van.

Az állítólagos bázisok létezésére nincs nyilvánosan elérhető bizonyíték, Buchanan állításait pedig független források nem erősítették meg. A beszámoló a CIA titkos Stargate programjához kapcsolódik, amely a hidegháború idején feltételezett pszichikus képességekkel rendelkező embereket vont be katonai és hírszerzési feladatokba. A program az 1970-es évek elején indult, de 1995-ben leállították, miután a vizsgálatok szerint nem bizonyult megbízható hírszerzési eszköznek.

Buchanan szerint az egyik állítólagos bázis az alaszkai Hayes-hegy belsejében található, és a Földön zajló események megfigyelésére szolgál. 

Buchanan szerint a létesítmény feladata a Földdel kapcsolatos információk gyűjtése volt. Állítása szerint korábbi távmegfigyelők arról számoltak be, hogy emberek és földönkívüliek együtt dolgoztak a bázison, amely egyfajta hírszerzési központként működött. Amikor azonban később ő maga is megvizsgálta a helyszínt, azt tapasztalta, hogy a működése megváltozott. Buchanan szerint amikor később ismét megvizsgálta a Hayes-hegyi bázist, az már automatizáltan működött, ezért nem volt szükség személyzetre. 

Állítása szerint a létesítmény mélyen a hegy belsejében rejtőzik, így szinte lehetetlen megtalálni.

Az állítólagos bázisok létezésére nincs nyilvánosan elérhető bizonyíték
Az állítólagos bázisok létezésére nincs nyilvánosan elérhető bizonyíték Fotó: AFP

A Hayes-hegyhez évtizedek óta ufóészlelések és egy rejtett föld alatti idegen bázisról szóló elméletek kapcsolódnak.

A környéken többen számoltak be furcsa fényekről, repülő csészealjakról és más megmagyarázhatatlan jelenségekről.

A Mount Zeilnél található állítólagos bázisról Buchanan azt mondta, hogy nem hírszerzési központként működött, hanem a földönkívüliek egyik belépési pontjaként szolgált. Elmondása szerint a bázis több szintből állt. Az egyik szinten az ufók érkeztek és indultak, egy másik részen pedig karbantartási munkákat végeztek. Buchanan szerint az alsó szinten végezték a járművek karbantartását. Azt is állította, hogy megfigyelés közben a bent tartózkodók észrevették a jelenlétét. Elmondása szerint egy „szürke nőstényt” és egy „szürke kölyköt” is látott a létesítményben.

A harmadik állítólagos bázis a zimbabwei Nyangani-hegy belsejében található. 

Buchanan szerint ez a létesítmény karbantartó-központként működött. Buchanan szerint a zimbabwei létesítményt szigorúan őrzik, és azt feltételezte, hogy azok, akik túl sokat tudnak meg róla, súlyos következményekkel szembesülhetnek.

Egy negyedik állítólagos bázist a Spanyolország és Franciaország közötti Pireneusokban helyezett el, de elismerte, hogy ezt a helyszínt személyesen nem vizsgálta meg.

A volt CIA-ügynök ugyanakkor azt állította, hogy több távmegfigyelő egymástól függetlenül hasonló leírásokat adott a helyszínekről.

Buchanan szerint ez a létesítmény karbantartó-központként működött
Buchanan szerint ez a létesítmény karbantartó-központként működött Fotó: AFP

Háromszáznegyvenmillióan rohamozták meg a Pentagon ufóoldalát, de Stephen Kinget nem érdekli a téma

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump utasítására a Pentagon május 8-án, péntek reggel nyilvánosságra hozta az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb ufóiratcsomagját, amely korábban titkosított katonai jelentéseket, holdmissziós beszélgetésleiratokat és civil beszámolókat is tartalmaz. A WAR.GOV/UFO címen elérhető gyűjteménybe néhány hetente újabb anyagok kerülnek fel, amint sikerül feloldani azok titkosítását. 

Az oldal élesítése utáni órákban valóságos ostrom alá vették a szervereket az érdeklődők. 

Stephen King azonban kijelentette, hogy őt egyáltalán nem érdekli az ufóakták tartalma – erről az alábbi cikkünkben részletesen olvashat. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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