Alaszkától Afrikáig: négy rejtett ufóbázisról beszélt egy volt CIA-ügynök + videó

Buchanan azt is állította, hogy egy távmegfigyelési kísérlet során az ausztráliai létesítmény lakói észlelték a jelenlétét. Elmondása szerint azonnal tudatták vele, hogy tisztában vannak azzal, hogy figyeli őket. Jesse Michels műsorvezetőnek úgy fogalmazott:

Az első dolog, ami történt, az volt, hogy tudatták velem, hogy tudják, hogy ott vagyok, és hogy minden rendben van.

Az állítólagos bázisok létezésére nincs nyilvánosan elérhető bizonyíték, Buchanan állításait pedig független források nem erősítették meg. A beszámoló a CIA titkos Stargate programjához kapcsolódik, amely a hidegháború idején feltételezett pszichikus képességekkel rendelkező embereket vont be katonai és hírszerzési feladatokba. A program az 1970-es évek elején indult, de 1995-ben leállították, miután a vizsgálatok szerint nem bizonyult megbízható hírszerzési eszköznek.

Buchanan szerint az egyik állítólagos bázis az alaszkai Hayes-hegy belsejében található, és a Földön zajló események megfigyelésére szolgál.

Buchanan szerint a létesítmény feladata a Földdel kapcsolatos információk gyűjtése volt. Állítása szerint korábbi távmegfigyelők arról számoltak be, hogy emberek és földönkívüliek együtt dolgoztak a bázison, amely egyfajta hírszerzési központként működött. Amikor azonban később ő maga is megvizsgálta a helyszínt, azt tapasztalta, hogy a működése megváltozott. Buchanan szerint amikor később ismét megvizsgálta a Hayes-hegyi bázist, az már automatizáltan működött, ezért nem volt szükség személyzetre.