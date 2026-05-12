Világszenzáció és közöny: háromszáznegyvenmillióan rohamozták meg a Pentagon ufóoldalát, de Stephen Kinget nem érdekli a téma

A Pentagon hivatalos látogatottsági adatai alapján mindössze 12 óra alatt 340 millióan keresték fel a kormányzat újonnan indított, azonosítatlan rendellenes jelenségekkel (UAP) foglalkozó információs felületét. Miközben tömegek böngészik a szűretlen videókat, a világhírű horroríró, Stephen King kijelentette, hogy őt egyáltalán nem érdekli az ufóakták tartalma.

Sebők Barbara
2026. 05. 12. 4:57
Az Apollo-program űrhajósai megmagyarázhatatlan fényjelenségekről és azonosítatlan objektumokról számoltak be Forrás: AFP
Donald Trump a Truth Social felületén jelentette be az oldal elindulását. Az elnök bejegyzésében kiemelte, hogy a dokumentumok a nagyközönség számára szabadon tanulmányozhatók.

Míg az előző kormányzatok nem biztosítottak átláthatóságot ebben a témában, ezekkel az új dokumentumokkal és videókkal az emberek maguk dönthetik el: mi a franc folyik itt. Érezzétek jól magatokat és élvezzétek!

– írta az elnök.

Évtizedes titkok kerülnek napvilágra

A Hadügyminisztérium szerint a mostani közzététel egy példátlan, történelmi jelentőségű vállalkozás. 

A folyamat során több tucat ügynökség hangolja össze munkáját, hogy több tízmillió, sok esetben még csak papír alapon létező iratot vizsgáljanak felül és tegyenek digitálisan elérhetővé. 

A WAR.GOV/UFO címen elérhető gyűjteménybe néhány hetente újabb anyagok kerülnek fel, amint sikerül feloldani azok titkosítását. A kormányzat kifejezetten ösztönzi az állampolgárokat, hogy segítsenek az adatok feldolgozásában. A minisztérium honlapján közzétett tájékoztató szerint sok anyagot biztonsági okokból már átnéztek, de mélyebb elemzésük még várat magára, így a civilek fontos felfedezéseket tehetnek. A kezdeményezésben a Fehér Ház mellett a NASA, az FBI, az Energiaügyi Minisztérium és a Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság is részt vesz.

Pete Hegseth hadügyminiszter leszögezte: itt az ideje, hogy a titkosítás mögé rejtett akták ne csak a találgatásokat táplálják, hanem az amerikai nép a saját szemével láthassa azokat. 

Kash Patel, az FBI igazgatója szerint a történelemben először kapott a lakosság korlátlan hozzáférést ezekhez az adatokhoz. Jared Isaacman, a NASA igazgatója üdvözölte az elnök döntését. Kiemelte, hogy a NASA feladata a legfejlettebb tudományos eszközökkel követni az adatokat és megosztani a tanultakat az emberiséggel, feltárva az univerzum titkait, írja az Indy100.

Az Apollo-program űrhajósai megmagyarázhatatlan fényjelenségekről és azonosítatlan objektumokról számoltak be, 

de akad még más csemege a téma rajongóinak: a Közel-Keleten készült amerikai katonai felvételeken is „megoldatlan anomális jelenségeket” rögzítettek – számolt be cikkében a BBC. Buzz Aldrin, az Apollo–11 küldetés híres űrhajósa egy 1969-es interjúban – amelyet pénteken hoztak nyilvánosságra – arról beszélt, hogy több megmagyarázhatatlan jelenséget is látott a Holdra vezető útja során. 

Megfigyeltem valamit, ami egy meglehetősen erős fényforrásnak tűnt, és egy ideig arra gondoltunk, hogy esetleg lézer lehet

– mondta.

Az iratok között 2023 szeptemberéből és októberéből származó interjúk is találhatók, amelyekben amerikai állampolgárok arról számolnak be, hogy fényes ragyogásból megjelenő, lebegő fémtárgyakat láttak – erről egy korábbi cikkünkben részletesen írtunk.

Vannak, akiket hidegen hagynak az ufóakták

A hatalmas érdeklődés ellenére nem mindenki tartja fontosnak a földönkívüli jelenségek kutatását. Marjorie Taylor Greene volt kongresszusi képviselő például bírálta a kezdeményezést az X-en. Véleménye szerint az ufóakták csupán „csillogó tárgyak”, amelyekkel elterelik a figyelmet a valódi problémákról, például a háborúkról, a bűnözésről és a dollár értékének romlásáról. Hasonló véleményt formált Stephen King horroríró is, aki közismerten ellenséges Trump elnökkel szemben. 

Ne törődjenek az ufóaktákkal. Hozzák nyilvánosságra az Epstein-aktákat!

– üzente King a közösségi oldalán. 

A Pentagon ígérete szerint a WAR.GOV/UFO oldal a jövőben is az első számú forrás marad mindenki számára, aki választ keres a megmagyarázhatatlan jelenségekre.

Borítókép: Dr. Steven Greer ufókutató előadást tart az UAP/UFO témában a washingtoni National Press Clubban 2026. május 8-án (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
