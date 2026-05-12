Világszenzáció és közöny: háromszáznegyvenmillióan rohamozták meg a Pentagon ufóoldalát, de Stephen Kinget nem érdekli a téma

Donald Trump a Truth Social felületén jelentette be az oldal elindulását. Az elnök bejegyzésében kiemelte, hogy a dokumentumok a nagyközönség számára szabadon tanulmányozhatók.
Míg az előző kormányzatok nem biztosítottak átláthatóságot ebben a témában, ezekkel az új dokumentumokkal és videókkal az emberek maguk dönthetik el: mi a franc folyik itt. Érezzétek jól magatokat és élvezzétek!
– írta az elnök.
Évtizedes titkok kerülnek napvilágra
A Hadügyminisztérium szerint a mostani közzététel egy példátlan, történelmi jelentőségű vállalkozás.
A folyamat során több tucat ügynökség hangolja össze munkáját, hogy több tízmillió, sok esetben még csak papír alapon létező iratot vizsgáljanak felül és tegyenek digitálisan elérhetővé.
A WAR.GOV/UFO címen elérhető gyűjteménybe néhány hetente újabb anyagok kerülnek fel, amint sikerül feloldani azok titkosítását. A kormányzat kifejezetten ösztönzi az állampolgárokat, hogy segítsenek az adatok feldolgozásában. A minisztérium honlapján közzétett tájékoztató szerint sok anyagot biztonsági okokból már átnéztek, de mélyebb elemzésük még várat magára, így a civilek fontos felfedezéseket tehetnek. A kezdeményezésben a Fehér Ház mellett a NASA, az FBI, az Energiaügyi Minisztérium és a Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság is részt vesz.
Pete Hegseth hadügyminiszter leszögezte: itt az ideje, hogy a titkosítás mögé rejtett akták ne csak a találgatásokat táplálják, hanem az amerikai nép a saját szemével láthassa azokat.
Kash Patel, az FBI igazgatója szerint a történelemben először kapott a lakosság korlátlan hozzáférést ezekhez az adatokhoz. Jared Isaacman, a NASA igazgatója üdvözölte az elnök döntését. Kiemelte, hogy a NASA feladata a legfejlettebb tudományos eszközökkel követni az adatokat és megosztani a tanultakat az emberiséggel, feltárva az univerzum titkait, írja az Indy100.
Az Apollo-program űrhajósai megmagyarázhatatlan fényjelenségekről és azonosítatlan objektumokról számoltak be,
de akad még más csemege a téma rajongóinak: a Közel-Keleten készült amerikai katonai felvételeken is „megoldatlan anomális jelenségeket” rögzítettek – számolt be cikkében a BBC. Buzz Aldrin, az Apollo–11 küldetés híres űrhajósa egy 1969-es interjúban – amelyet pénteken hoztak nyilvánosságra – arról beszélt, hogy több megmagyarázhatatlan jelenséget is látott a Holdra vezető útja során.
Megfigyeltem valamit, ami egy meglehetősen erős fényforrásnak tűnt, és egy ideig arra gondoltunk, hogy esetleg lézer lehet
– mondta.
