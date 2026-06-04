Kettős mérce: a jogállamiságot féltő Brüsszel nem hajlandó más véleményt is meghallgatni

Ezért levelet írtam neki, amiben tájékoztattam mindenről, és részletesen hivatkoztam az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság állásfoglalásaira a személyre szabott jogalkotásról és arról, hogy ezek miért ellentétesek az európai jogállamisági normákkal. Fontos, hogy a bizottság a rendelkezésre álló jogállamisági mechanizmusokon, eljárásokon keresztül erre a jelenségre is figyelemmel legyen