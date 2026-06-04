Kettős mérce: a jogállamiságot féltő Brüsszel nem hajlandó más véleményt is meghallgatni

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A Fidesz országgyűlési képviselője személyesen szerette volna jelezni aggályait Michael McGrathnak, az Európai Bizottság igazságügyi biztosának. Amikor azonban a jogállamiságért is felelős politikus hazánkban járt, nem találkozott ellenzéki képviselőkkel, így Bóka János most levelet írt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 12:02
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
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Ezért levelet írtam neki, amiben tájékoztattam mindenről, és részletesen hivatkoztam az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság állásfoglalásaira a személyre szabott jogalkotásról és arról, hogy ezek miért ellentétesek az európai jogállamisági normákkal. Fontos, hogy a bizottság a rendelkezésre álló jogállamisági mechanizmusokon, eljárásokon keresztül erre a jelenségre is figyelemmel legyen

– fogalmazott videójában. 

Bóka János egyúttal nyomatékosította, hogy Magyarországot alkotmányos krízis fenyegeti akkor, hogyha a magyar miniszterelnök és a Tisza Párt kétharmadával visszaélve személyre szabott jogalkotás útján próbálja meg eltávolítani a köztársasági elnököt hivatalából. 

Bortókép: Bóka János, a Fidesz országgyűlési képviselője (Fotó: AFP)

 

 

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