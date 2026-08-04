Irtózatos futballpofonból születhet meg Európa legnagyobb futballcsodája

A klub olcsón megvásárolható játékosokat szemelt ki magának. A nigériai Samuel Adindu leigazolása is azt mutatta meg, hogy az uppsalai csapat játékosmegfigyelői remek munkát végeznek. A nem várt jó szereplés amúgy totális futballőrületet okozott a svéd kisvárosban. Ugyanakkor a Sirius vezetése egyáltalán nincs elszállva magától. Mintha még mindig nem hinnék el, hogy mindez velük történik meg. A svéd sportsajtó is nagyon óvatos, holott a masszív, 14 pontos előny egészen elképesztő. Még akkor is az, ha csupán a bajnokság felén vannak túl az északi országban.

A svéd Rönnlöf Castegren, aki az uppsalai együttes csapatkapitánya, idén tavasszal még a bajnokság megkezdése előtt nagyon óvatosan nyilatkozott. Amikor az esélyekről kérdezték, így beszélt: „Óvatos leszek, hogy ne kiabáljak el semmit, de szerintem nagyon jó szezonunk lehet.

Aztán hogy harmadikok, ötödikek vagy hatodikok leszünk-e, azt nem tudom.

Az Allsvenskan, azaz a svéd bajnokság nagyon kiegyenlített, de úgy érezzük, hogy minden meccset meg tudunk nyerni.” Akkor ezek a szavak nem tükröztek többet egy szokásos, kincstári optimizmust felvonultató nyilatkozaton. Mára viszont ezek a mondatok új értelmet nyertek.

A 8-2-es vereség volt a fordulópont

Picit érdemes még visszatérni a már említett 8-2-es szörnyű vereségre, amelyet a tavalyi bajnokságban a Djurgardens együttesétől szenvedtek el. Ezt a mérkőzést 2025. szeptember 29-én játszották le Stockholmban.

És most érdemes nagyon figyelni: ettől a naptól fogva egészen mostanáig a Sirius csapata egyetlen vereséget sem szenvedett el a svéd bajnokságban.

Öt bajnoki mérkőzésük volt ekkor hátra a tavalyi pontvadászatban. A 2-8-as megalázó vereséget követően ezeket az erdményeket érték el:

Degerfors 3–0

Häcken 2–0

Norrköping 2–1

Hammarby 3–1

Mjällby 1–1

Mivel a 2026-os bajnokság első 15 mérkőzésén sem kaptak ki, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az irtózatos 2-8 volt a fordulópont a Sirius csapatának életében.

A csapat edzője, Andreas Engelmark tudatosan kerüli a csoda szót, s szinte megőrül, ha csapatát ezzel a jelzővel illetik. Szerinte ugyanis szó sincs egyszeri tündérmeséről. Ami most velük történik, az az edző szerint a tudatos építkezés eredménye.

Pedig amikor azt a sokat emlegetett 8-2-es vereséget elszenvedték, szinte mindenki biztos volt abban, hogy menesztik a kispadról.

Ráadásul a Svéd Kupa tavalyi kiírásában a legjobb négy közé jutottak. Az elődöntőben a Hammarby együttese ellen 3-3-as döntetlent értek el, de a tizenegyeseket nem ők, hanem a Hammarby játékosai rúgták jobban, megfosztva ezzel a Siriust a döntőbe jutástól. Akkor a Svéd Kupát a Mjallby nyerte meg, amely aztán nem sokkal később – óriási meglepetésre – a bajnokság aranyérmét is megszerzte.