siriussvéd bajnokságmjallbysvédország

Irtózatos futballpofonból születhet meg Európa legnagyobb futballcsodája

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Sokan talán még emlékeznek arra, mekkora szenzációt okozott a svéd labdarúgó-bajnokság tavalyi végeredménye, mert az aranyérmet egy olyan csapat, a Mjallby szerette meg, amely korábban soha nem nyert aranyérmet. Akkor sokan úgy vélték, hogy ez a sztori felülmúlhatatlan. Úgy látszik, hogy Svédországban másképp gondolják ezt. Elég csak ránézni a svéd első osztály tabellájára, hogy lássuk: nem mindennapi események vannak készülőben a skandináv országban. A bajnokság félidejében ugyanis az uppsalai IK Sirius vezeti a tabellát. 14 pontos előnnyel.

Lantos Gábor
2026. 08. 04. 5:20
Svédország új csodacsapata, az IK Sirius Fotó: IK Sirius / Facebook
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A klub olcsón megvásárolható játékosokat szemelt ki magának. A nigériai Samuel Adindu leigazolása is azt mutatta meg, hogy az uppsalai csapat játékosmegfigyelői remek munkát végeznek. A nem várt jó szereplés amúgy totális futballőrületet okozott a svéd kisvárosban. Ugyanakkor a Sirius vezetése egyáltalán nincs elszállva magától. Mintha még mindig nem hinnék el, hogy mindez velük történik meg. A svéd sportsajtó is nagyon óvatos, holott a masszív, 14 pontos előny egészen elképesztő. Még akkor is az, ha csupán a bajnokság felén vannak túl az északi országban.

A svéd Rönnlöf Castegren, aki az uppsalai együttes csapatkapitánya, idén tavasszal még a bajnokság megkezdése előtt nagyon óvatosan nyilatkozott. Amikor az esélyekről kérdezték, így beszélt: „Óvatos leszek, hogy ne kiabáljak el semmit, de szerintem nagyon jó szezonunk lehet.

 Aztán hogy harmadikok, ötödikek vagy hatodikok leszünk-e, azt nem tudom.

Az Allsvenskan, azaz a svéd bajnokság nagyon kiegyenlített, de úgy érezzük, hogy minden meccset meg tudunk nyerni.” Akkor ezek a szavak nem tükröztek többet egy szokásos, kincstári optimizmust felvonultató nyilatkozaton. Mára viszont ezek a mondatok új értelmet nyertek.

A 8-2-es vereség volt a fordulópont

Picit érdemes még visszatérni a már említett 8-2-es szörnyű vereségre, amelyet a tavalyi bajnokságban a Djurgardens együttesétől szenvedtek el. Ezt a mérkőzést 2025. szeptember 29-én játszották le Stockholmban. 

És most érdemes nagyon figyelni: ettől a naptól fogva egészen mostanáig a Sirius csapata egyetlen vereséget sem szenvedett el a svéd bajnokságban.

Öt bajnoki mérkőzésük volt ekkor hátra a tavalyi pontvadászatban. A 2-8-as megalázó vereséget követően ezeket az erdményeket érték el:

  • Degerfors 3–0
  • Häcken 2–0 
  • Norrköping 2–1 
  • Hammarby 3–1 
  • Mjällby 1–1 

Mivel a 2026-os bajnokság első 15 mérkőzésén sem kaptak ki, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az irtózatos 2-8 volt a fordulópont a Sirius csapatának életében. 

A csapat edzője, Andreas Engelmark tudatosan kerüli a csoda szót, s szinte megőrül, ha csapatát ezzel a jelzővel illetik. Szerinte ugyanis szó sincs egyszeri tündérmeséről. Ami most velük történik, az az edző szerint a tudatos építkezés eredménye. 

Pedig amikor azt a sokat emlegetett 8-2-es vereséget elszenvedték, szinte mindenki biztos volt abban, hogy menesztik a kispadról. 

Ráadásul a Svéd Kupa tavalyi kiírásában a legjobb négy közé jutottak. Az elődöntőben a Hammarby együttese ellen 3-3-as döntetlent értek el, de a tizenegyeseket nem ők, hanem a Hammarby játékosai rúgták jobban, megfosztva ezzel a Siriust a döntőbe jutástól. Akkor a Svéd Kupát a Mjallby nyerte meg, amely aztán nem sokkal később – óriási meglepetésre – a bajnokság aranyérmét is megszerzte.

A skót Robbie Ure a csapat legjobb góllövője - Fotó: IK Sirius/Facebook

Bár ez a cikk a Sirius csodájáról szól, mégiscsak érdemes megnézni, mit ért el a tavalyi bajnokcsapat az idei kiírás első felében. Nos, a Mjallby jelenleg a 11. helyen áll a pontvadászatban. Huszonnégy ponttal kevesebbet gyűjtött, mint a listavezető Sirius. Eddig összesen négyszer tudott nyerni. A Sirius? Tizenháromszor. 

Erről még Ingmar Bergman is filmet forgatna

Ahogy említettem, Uppsalában tombol a fociláz. A Sirius stadionja, a Studenternas persze elég kicsi, 11 ezer nézőnél többet nem tud befogadni. 

A mostani nagy sikerek azonban nem vakítják el a klubvezetést.

Az elöljárók azt mondják, először szerezzék meg az aranyérmet, aztán majd ráérnek azon gondolkodni, hogy bővítsék-e a lelátót. Egy biztos, mostantól nem csak Svédország, de az európai futballszurkolók is fokozottan figyelnek majd arra, mi történik a Stockholmtól 71 km-re északra fekvő városkában, Uppsalában. Az izgalom fokozódik, a helyzet egyre melegebb. Ez utóbbit nem viccből írjuk, csak azért, mert Uppsala városának szülötte volt Anders Celsius, aki csillagászként és fizikusként vált ismertté. Ő alkotta meg a Celsius hőmérsékleti skálát. Ha a város másik híres szülötte, a filmrendező Ingmar Bergman élne, egészen biztosan remek filmet forgatna a kis svéd csapat születőben lévő nagy csodájáról. 

 

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