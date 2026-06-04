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Haalandék cáfolnak, a Manchester City perrel fenyegeti a Real Madrid elnökjelöltjét

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Zajlik a kampány a Real Madrid háza táján, ahol most a legfontosabb kérdés az, hogy ki lesz a klub új elnöke, akit a hétvégén választanak meg. A helyzet egyre durvul, a felek már a féligazságoktól és a mesterséges intelligencia igénybe vételétől sem riadnak vissza, és a jelenlegi klubvezető, Florentino Pérez kihívója, Enrique Riquelme bejelentette, győzelme esetén a királyi gárda játékosa lesz Erling Haaland. A Manchester City perrel fenyegette meg a 37 éves üzletembert, míg a norvég gólgép édesapja és menedzsere azonnal cáfolta a csatár távozását angol klubjából.

Molnár László
2026. 06. 04. 11:09
Erling Haaland a City, az édesapa és az ügynök szerint is marad Manchesterben
Erling Haaland a City, az édesapa és az ügynök szerint is marad Manchesterben Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
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