Haalandék cáfolnak, a Manchester City perrel fenyegeti a Real Madrid elnökjelöltjét
Zajlik a kampány a Real Madrid háza táján, ahol most a legfontosabb kérdés az, hogy ki lesz a klub új elnöke, akit a hétvégén választanak meg. A helyzet egyre durvul, a felek már a féligazságoktól és a mesterséges intelligencia igénybe vételétől sem riadnak vissza, és a jelenlegi klubvezető, Florentino Pérez kihívója, Enrique Riquelme bejelentette, győzelme esetén a királyi gárda játékosa lesz Erling Haaland. A Manchester City perrel fenyegette meg a 37 éves üzletembert, míg a norvég gólgép édesapja és menedzsere azonnal cáfolta a csatár távozását angol klubjából.
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