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Nagy a csend a Tisza-kormányban: továbbra sem világos, Brüsszel mit vár el a pénzekért

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Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja hiába kérdezett, az Európai Parlament Ipar, kutatás- és energiaügyi (ITRE) szakbizottságának ülésén sem kapott választ. A politikus azt szerette volna megtudni, hogy a védett üzemanyagárak és a rezsicsökkentés kapcsán Brüsszel és a magyar kormány miben állapodott meg, miután az Európai Bizottság mindkét intézkedést támadta korábban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 10:26
Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
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Gyürk azonban sem az első, sem pedig a második kérdésére nem kapott választ. Továbbra sem világos tehát, hogy Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza-kormány mit vállalt a befagyasztott EU-s forrásokért cserébe. 

Nincs új a nap alatt, továbbra sem kaptunk választ arra, mit tartalmaz a Tisza Párt és Brüsszel egyezsége energiaügyben. Ettől függetlenül az igazságra hamarosan fény derülhet, és tisztábban láthatjuk, milyen vállalásokat tett a Tisza Párt a bizottság felé

– fogalmazott Gyürk közleményében. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

 

 

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