Nagy a csend a Tisza-kormányban: továbbra sem világos, Brüsszel mit vár el a pénzekért

Gyürk azonban sem az első, sem pedig a második kérdésére nem kapott választ. Továbbra sem világos tehát, hogy Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza-kormány mit vállalt a befagyasztott EU-s forrásokért cserébe.

Nincs új a nap alatt, továbbra sem kaptunk választ arra, mit tartalmaz a Tisza Párt és Brüsszel egyezsége energiaügyben. Ettől függetlenül az igazságra hamarosan fény derülhet, és tisztábban láthatjuk, milyen vállalásokat tett a Tisza Párt a bizottság felé

– fogalmazott Gyürk közleményében.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)