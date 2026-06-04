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A Tisza-kormány első komoly gazdasági kudarca: hetvenmilliárdos beruházást bukott el Magyarország + videó

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Brüsszel benyújtotta a számlát, elvennék az Orbán-kormány alatt bevezetett támogatásokat a magyaroktól

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A magyar kormány és az Európai Bizottság megállapodása értelmében több milliárd eurónyi forrás szabadul fel Magyarország számára, ám azt nem hajlandó Magyar Péter elárulni, hogy mindezért mekkora árat kell majd fizetniük a magyaroknak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 9:10
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Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben (Fotó: AFP/Anadolu/Dursun Aydemir)


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Szőcs László
idezojelekeurópai unió

Mély víz, csak úszóknak!

Szőcs László avatarja

Kíváncsian várjuk a napot, amikor Magyar Péter nem Sulyok Tamással keménykedik, hanem Merzcel, Macronnal vagy Von der Leyennel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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