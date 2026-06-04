Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben (Fotó: AFP/Anadolu/Dursun Aydemir)
Brüsszel benyújtotta a számlát, elvennék az Orbán-kormány alatt bevezetett támogatásokat a magyaroktól
A magyar kormány és az Európai Bizottság megállapodása értelmében több milliárd eurónyi forrás szabadul fel Magyarország számára, ám azt nem hajlandó Magyar Péter elárulni, hogy mindezért mekkora árat kell majd fizetniük a magyaroknak.
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