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A Tisza-kormány első komoly gazdasági kudarca: hetvenmilliárdos beruházást bukott el Magyarország + videó

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Spanyolországban épül meg az MG új üzeme, miközben Magyarország lemaradt a beruházásról. Rétvári Bence szerint ez nemcsak gazdasági veszteség, hanem figyelmeztető jel is a kormány számára.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 8:06
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