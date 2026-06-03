Fidesz: Magyar Péter emberéleteket veszélyeztet a karmelitánál

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Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 22:33
Fotó: Ladóczki Balázs
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Borítókép: Magyar Péter kordont bont (Fotó: Ladóczki Balázs)


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Pozsonyi Ádám
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Küzdelem a nem létező ellenséggel

Pozsonyi Ádám avatarja

A haladó ember számára a világ így egy folytonos forradalom, egy permanens korlátrugdosás, és egyszerűen nem létezik olyan világ számára, ahol boldog lenne.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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