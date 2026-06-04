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Megdöbbentő részletek derültek ki a Coviddal kapcsolatban: eltűntek az eurómilliók

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Az osztrák egészségügyi minisztérium egy parlamenti kérdésre adott válaszában elismerte: nem tudja megmondani, pontosan milyen Covid-gyorsteszteket vásároltak az osztrák kórházak számára 2020 és 2025 között.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 04. 11:02
Covid-tesztek Forrás: Képernyőkép
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Az egészségügyi minisztérium mossa kezeit

A történet azért is különösen kínos, mert az osztrák számvevőszék már 2023-ban arra figyelmeztetett, hogy az egészségügyi minisztérium nem rendelkezik teljes körű és megfelelő minőségű adatokkal a járvány alatti tesztelésekről. A jelentés szerint az ország legalább 5,2 milliárd eurót költött Covid-tesztekre 2022 végéig.

Ausztria a világ egyik legtöbbet tesztelő országa volt a pandémia idején

Az egy főre jutó tesztek száma többszörösen meghaladta a németországi szintet. A számvevőszék szerint csak Bécsben mintegy négymillió tesztkészlet maradt felhasználatlanul vagy kiértékeletlenül, ami körülbelül 20 millió eurós veszteséget okozott.

Az ügyet tovább árnyalják azok a tudományos és politikai viták, amelyek a járvány alatt alkalmazott tesztelési rendszer megbízhatóságáról szóltak. Az elmúlt években több kutatás és szakértő is megkérdőjelezte, hogy a pozitív PCR-tesztek automatikusan fertőzést jelentettek-e, miközben a járványügyi intézkedések jelentős részét ezekre az adatokra alapozták.

Az osztrák ellenzék szerint elfogadhatatlan, hogy több százmillió euró közpénz elköltése után a kormányzat nem tud pontos elszámolást adni arról, milyen termékeket vásároltak. A vita várhatóan a következő hónapokban is folytatódik, mivel egyre több részlet kerül napvilágra a pandémia idején kötött szerződésekről és beszerzésekről.

Borítókép: Covid-tesztek (Fotó: Képernyőkép) 

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