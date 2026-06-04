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Előretörnek az LMBTQ-szervezetek, főszerepet követel magának a genderlobbi a Tisza-kormánytól

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Egymás után adják ki követeléslistájukat a szervezetek: pride-ot, az azonos neműek házasságának lehetőségét és Szivárvány TV-t akarnak.

Munkatársunktól
2026. 06. 04. 10:08
Balatoni Katalin: Nem engedjük be a nevelésbe az LMBTQ -t fotó: illusztráció, AFP
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Az Amnesty International magyarországi fiókszervezete is üzent az új kormánynak, ők

a meleg és leszbikus párok házasságáért lobbiznak.

A szervezet álláspontja szerint „Magyarország lehetne a 40. olyan ország a világon, amely igent mond az azonos nemű emberek házasságára, amivel az állam végre elismerné, hogy mindenkit egyenjogú és egyenrangú emberként kezel”.

Jelzésértékű, hogy alig alakult meg a kétharmados Tisza-többségű új Országgyűlés, Pósfai Gábor leendő belügyminiszter egyből jelezte, mire lehet számítani a Tisza-kormánytól a szexuális kisebbségek ügyében. „Lehetővé kell tennünk, hogy legális keretek között meg lehessen tartani a pride-ot” – jelentette ki az azóta hivatalosan is tárcavezetőnek kinevezett politikus, ezzel pedig világos, hogy a Tisza-kormány komoly gesztust gyakorolt az LMBTQ-lobbinak.

Az Ellenpont szerint ez a lépés érthető, hiszen a tavalyi, papíron betiltott pride az egyik legfontosabb kampányrendezvénye volt a kormányellenes erőknek és így Magyar Péteréknek is. Ennek megfelelően a Budapest Pride arra kérte az új kormányt és így a hatóságokat, hogy tegyék lehetővé az idei megmozdulást.

Az LMBTQ-lobbi választás utáni térnyerésének fontos állomása a Szivárvány TV elindítása, az új médiaszolgáltatás iránti szándékot nem sokkal a gyermekvédelmi törvény brüsszeli elkaszálása után kérelmezte a magyar médiahatóságnál egy magyar vállalkozás.

Az új idők igényeit kiszolgálva az NMHH szerdán jóváhagyta, azaz nyilvántartásba vette a projektet, a Szivárvány TV-t.

A műsorkínálat sokatmondó: a leadott tervek szerint a szórakoztató és gasztronómiai műsorok mellett lesznek talkshow-k, életútinterjúk és inspiráló beszélgetések, amelyekben bemutatják az LMBTQ-közösség történelmét.

Az Ellenpont megjegyezte, a Tisza-kormány nyitott a genderlobbi kéréseire, mi több, a kormánytagok közül sokan jól beazonosíthatóan az LMBTQ-hálózat érdekeit képviseli. Ilyen Bódis Kriszta, a Csipke Józsika című érzékenyítő mese szerzője, aki kormánybiztosként felel a nemzeti társadalompolitikáért. De Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is ide tartozik, aki LMBTQ-szervezetekkel tárgyal az iskolai érzékenyítő programokról. Gyurkó Szilvia gyermekjogi államtitkár, a Hintalovon Alapítvány alapítója és vezetője többek között arra tanítja a gyerekeket és a szülőket, hogy a nemi identitásunk a legkevésbé sem a biológiai nemünkkel áll összefüggésben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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idezojelekszivárvány tv

Kinek-kinek érdemei szerint…

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A Tisza 2026-os kétharmados győzelme után, június 4-én, a trianoni tragédia napján megkezdheti működését a Szivárvány TV, az LMBTQ-lobbi kanálisa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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