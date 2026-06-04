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Megszólalt az ÉVOSZ a súlyos megbetegedéseket okozó azbeszt ügyében

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Az építőipar szereplőinek, a jogalkotóknak és a hatóságoknak közös fellépésére van szükség a biztonságos és ellenőrzött azbesztmentesítés érdekében – hangsúlyozta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) Munkavédelmi Tagozata. A szervezet szerint a szakszerűtlen azbesztkezelés súlyos, akár évtizedekkel később jelentkező egészségügyi és környezeti kockázatokkal jár, ezért szigorúbb ellenőrzést, zéró toleranciát és a veszélyes hulladék teljes körű nyomon követését sürgeti.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 8:25
Zalaegerszegen a Mártírok útja és a Kisfaludy utca sarkán található zúzalékos parkolót speciális mezőgazdasági agrofóliával fedték le Fotó: Pezzetta Umberto
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A munkavédelem témakörében jelezték, az azbesztmentesítést végző szakemberek egészsége érdekében elengedhetetlen egyebek mellett a megfelelő védőfelszerelések (speciális védőruházat, maszkok) használata és a munkaterület levegőjének folyamatos monitorozása.

„A feketegazdaság, a kontárok és a megfelelő engedéllyel, illetve gépparkkal nem rendelkező kivitelezők kiszűrése ezen a területen szó szerint életbevágó” 

– fogalmazott közleményében a szakszövetség.

A környezet védelmét tekintve pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy az azbeszttartalmú anyagok bontásából származó törmelék kiemelten veszélyes hulladéknak minősül. Ezért az ÉVOSZ Munkavédelmi Tagozata szorgalmazza a hulladék útjának szigorú, zárt láncú nyomon követését a bontás helyszínétől egészen a speciális hatósági engedéllyel rendelkező lerakókig.

Egyúttal hozzátették, fontos, hogy azbeszttartalmú építmények bontását, elszállítását és tárolását csak ezen tevékenységre jogosult vállalkozásokkal végeztessék el.

Az ÉVOSZ a távirati iroda érdeklődésére jelezte, a mentesítés több évet vehet igénybe, de hozzátették, hogy ha az azbesztet tartalmazó építményeket nem bontják meg, nem veszélyesek.

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