Rengeteg pénzt kerestek a baloldali influenszerek a Fidesz támadásával

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A Tisza Pártot támogató influenszerek pénzügyi beszámolóiból jól látható, nagyon megérte nekik beállni Magyar Péter mögé.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 10:25
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A Magyar Nemzet cikksorozatban mutatta be, hogyan vették ki a részüket a baloldali influenszerek és médiaszolgáltatók a választási kampányból és a Tisza Párt üzeneteinek célba juttatásából.

Borítókép: A Jólvanezígy csatorna mögött álló Nagy Ádám és Magyar Péter (Forrás: Ellenpont)


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Kinek-kinek érdemei szerint…

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A Tisza 2026-os kétharmados győzelme után, június 4-én, a trianoni tragédia napján megkezdheti működését a Szivárvány TV, az LMBTQ-lobbi kanálisa.

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