A Magyar Nemzet cikksorozatban mutatta be, hogyan vették ki a részüket a baloldali influenszerek és médiaszolgáltatók a választási kampányból és a Tisza Párt üzeneteinek célba juttatásából.
Rengeteg pénzt kerestek a baloldali influenszerek a Fidesz támadásával
A Tisza Pártot támogató influenszerek pénzügyi beszámolóiból jól látható, nagyon megérte nekik beállni Magyar Péter mögé.
Borítókép: A Jólvanezígy csatorna mögött álló Nagy Ádám és Magyar Péter (Forrás: Ellenpont)
Komment
Összesen 2 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!