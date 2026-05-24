Akik nélkül nincs politikai adatipar: bemutatjuk a balliberális influenszervilágot, amely a Tisza mellett kampányolt

Stand up-ba oltott agitprop

Az első helyen szereplő Potttyondy Edina szabadszájú, kormánykritikus humoristaként lett igazán ismert. Ezt megelőzően, 2017-ben rövid ideig belekóstolt a közvetlen pártpolitikába, a Momentum elnökségi tagja lett márciusban, de öt hónap múlva személyes okokra hivatkozva lemondott, majd a pártból is kilépett.

A legnagyobb videómegosztó felületen 2020 tavaszán indította el a csatornáját, az első nagy visszhangot kiváltó, mondhatni botrányos videóját 2020. május elsején tette közzé, „ Kövér László kire veri ki” címmel. Mindjárt a belépőjével egyértelművé tette, hogy kifejezőeszközei tárházában előkelő helyen állnak az obszcén, trágár kifejezések. Ezzel nyilvánvalóan és elsősorban a fiatalokat célozta meg.

A szatirikus-ironikus, többnyire a kormányt kritizáló politikai hecckommentárjaival gyorsan növelte követői táborát, a YouTube-csatornája egy év alatt több mint 100 ezer feliratkozót szerzett. Mára 370 ezerrel büszkélkedhet, eddig 221 videót készített, a megtekintések száma pedig csaknem 99 millió. Nem sokkal marad el ettől Pottyondy Facebook-oldalának népszerűsége, ott 245 ezer követője van.

Az említett első videóját azóta több mint 400 ezren nézték meg, de nem ez volt a legsikeresebb tirádája. Pottyondy csatornáján az eddigi rekorder a 2024. március 27-én feltöltött, Magyar Péter ledobta az atomot című videó, egymillió feletti nézettséggel. A 2021-től a Dumaszínház stand-upos fellépője a szokásos pikírt, néha valódi humort is megcsillantó, de a lényeges politikai üzeneteket a régi kommunista agitációs és propaganda osztály (agitprop) hatékonyságával közvetítő monológjában itt éppen azt próbálta a követői tudatába ágyazni, hogy abban a speciális helyzetben valójában elfogadható volt, hogy Magyar Péter hangfelvételt készített a volt feleségével, Varga Judittal folytatott beszélgetéséről, mondván: kormányzati szintről avatkoztak a magánéletébe, a válásukba és a jelenlegi miniszterelnök így próbált védekezni a zsarolásokkal szemben.

A későbbi videóiban is folyamatosan tetten érhető, hogy ha marginális ügyekben akár óvatos kritikát is megfogalmazott a Tisza Párt elnökével szemben, a fő kampánytémákban mindig a Magyar Péterék által sulykolt üzeneteket támasztotta alá. A fő témakörök visszatérően a gyermekvédelem, a korrupció, a Fidesz-közeli vállalkozók meggazdagodása, az egészségügy, vagy éppen a jogállam és a különböző kisebbségek, köztük az LMBTQ-emberek jogainak „lábbal tiprása”.

Nem véletlen, hogy az Orbán-kormány bukásáért régóta dolgozó véleményvezérek egy emberként ugrottak talpra és szervezték meg 2024 februárjában, a kegyelmi botrány kirobbanása után az ügynevezett influenszer-tüntetést, amelynek egyik fő arca a színpadon is felszólaló Pottyondy Edina volt.