A teljesség igénye nélkül egy-egy példán keresztül bemutatjuk, hogy különböző indíttatású és stílusú véleményvezérek hogyan tudták együtt a lehető legszélesebb választói kört lefedni és a kormány ellen hangolni.
Akik nélkül nincs politikai adatipar: bemutatjuk a balliberális influenszervilágot, amely a Tisza mellett kampányolt
Hosszú évek alatt organikus úton felépített videós csatornák, egy botrány miatt összehívott tüntetés, majd besorolás a 2024 februárjában felbukkant új reménység, Magyar Péter mögé. Ezek a főbb mérföldkövei annak a Fidesz-ellenes influenszervilágnak, amely az utóbbi időszakban különböző hangon, de ugyanazt sulykolva szidta az Orbán-kormányt. A sokszor trágár módon megfogalmazott üzeneteket pedig egyrészt felkapta a magát független nevező sajtó, másrészt szárnyára vette a közösségi média algoritmusa, így pedig a balliberális influenszervilág szavazók millióihoz érhetett el. A Tisza digitális fölényének kialakulásával foglalkozó cikksorozatunk újabb epizódja következik Juhász Péter, Vályi István, Molnár Áron és Pottyondi Edina főszereplésével.
Stand up-ba oltott agitprop
Az első helyen szereplő Potttyondy Edina szabadszájú, kormánykritikus humoristaként lett igazán ismert. Ezt megelőzően, 2017-ben rövid ideig belekóstolt a közvetlen pártpolitikába, a Momentum elnökségi tagja lett márciusban, de öt hónap múlva személyes okokra hivatkozva lemondott, majd a pártból is kilépett.
A legnagyobb videómegosztó felületen 2020 tavaszán indította el a csatornáját, az első nagy visszhangot kiváltó, mondhatni botrányos videóját 2020. május elsején tette közzé, „ Kövér László kire veri ki” címmel. Mindjárt a belépőjével egyértelművé tette, hogy kifejezőeszközei tárházában előkelő helyen állnak az obszcén, trágár kifejezések. Ezzel nyilvánvalóan és elsősorban a fiatalokat célozta meg.
A szatirikus-ironikus, többnyire a kormányt kritizáló politikai hecckommentárjaival gyorsan növelte követői táborát, a YouTube-csatornája egy év alatt több mint 100 ezer feliratkozót szerzett. Mára 370 ezerrel büszkélkedhet, eddig 221 videót készített, a megtekintések száma pedig csaknem 99 millió. Nem sokkal marad el ettől Pottyondy Facebook-oldalának népszerűsége, ott 245 ezer követője van.
Az említett első videóját azóta több mint 400 ezren nézték meg, de nem ez volt a legsikeresebb tirádája. Pottyondy csatornáján az eddigi rekorder a 2024. március 27-én feltöltött, Magyar Péter ledobta az atomot című videó, egymillió feletti nézettséggel. A 2021-től a Dumaszínház stand-upos fellépője a szokásos pikírt, néha valódi humort is megcsillantó, de a lényeges politikai üzeneteket a régi kommunista agitációs és propaganda osztály (agitprop) hatékonyságával közvetítő monológjában itt éppen azt próbálta a követői tudatába ágyazni, hogy abban a speciális helyzetben valójában elfogadható volt, hogy Magyar Péter hangfelvételt készített a volt feleségével, Varga Judittal folytatott beszélgetéséről, mondván: kormányzati szintről avatkoztak a magánéletébe, a válásukba és a jelenlegi miniszterelnök így próbált védekezni a zsarolásokkal szemben.
A későbbi videóiban is folyamatosan tetten érhető, hogy ha marginális ügyekben akár óvatos kritikát is megfogalmazott a Tisza Párt elnökével szemben, a fő kampánytémákban mindig a Magyar Péterék által sulykolt üzeneteket támasztotta alá. A fő témakörök visszatérően a gyermekvédelem, a korrupció, a Fidesz-közeli vállalkozók meggazdagodása, az egészségügy, vagy éppen a jogállam és a különböző kisebbségek, köztük az LMBTQ-emberek jogainak „lábbal tiprása”.
Nem véletlen, hogy az Orbán-kormány bukásáért régóta dolgozó véleményvezérek egy emberként ugrottak talpra és szervezték meg 2024 februárjában, a kegyelmi botrány kirobbanása után az ügynevezett influenszer-tüntetést, amelynek egyik fő arca a színpadon is felszólaló Pottyondy Edina volt.
Juhász Péter és a „Zsolt bácsizós” trash-videók
A kegyelmi ügy az egyik kulcsmomentuma volt annak a fordulatnak, ami az ellenzéki oldalon alapvető és villámgyors változásokat hozott, ugyanis ezt lovagolta meg Magyar Péter, aki mögé egyből felsorakoztak a régi balliberális véleményvezérek is. Ahogy azt Pottyondy Edina esetében bemutattuk, a Forbes toplistáján 2. helyen szereplő Juhász Péter is felvette a fonalat. Videóinak fő témája a gyermekvédelem és a pedofil esetek feldolgozása volt, amelyeket valamilyen módon igyekeztek a kormányhoz kötni. Ennek legkirívóbb példája a „Zsolt bácsizás”, vagyis Juhász tényfeltárásnak álcázott lejárató jellegű kampánya volt, amelynek célja az ellenzéki nyilvánosságban már jó ideje elterjedt általánosító „pedofideszezés”, vagyis a Fideszre sütött pedofil bélyeg újbóli megerősítése lehetett.
A teljesen abszurd és alaptalan vádaskodás odáig fajult, hogy Juhász videóit felhasználva az Országgyűlésben a baloldali ellenzék, élén a Demokratikus Koalícióval, a pedofília gyanújába próbálta húzni Semjén Zsolt akkori miniszterelnök-helyettest, amikor a DK-s Arató Gergely feltette a kérdést: „Ki az a Zsolt bácsi?”. Semjén kikérte magának a felvetést, azóta pedig lényegében kiderült: Zsolt bácsi nem létezik.
Juhász Péter – aki a Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnökkel 2012-ben gründolt Együtt nevű párt színeiben önkormányzati képviselő is volt Budapesten a Belvárosban – 284 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornát üzemeltet. A Juhi becenéven is futó egykori politikus, vlogger 2020. december 22-én indította a videós karrierjét, eddig 1330 videót töltött fel, amelyek összesen 103 millió megtekintést hoztak. A Facebook-oldalán 283 ezer követővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy itt is nagy számú közönséget képes befolyásolni.
Az elmúlt bő fél évben tucatnyi videót tett közzé amelyek az említett „Zsolt bácsi” elnevezésű városi legenda körül forognak, de előszeretettel fejtegette a homoszexuális orgián részt vett, majd emiatt papi szolgálatából felfüggesztett Bese Gergő sztoriját is. Juhász Péter az erről szóló egyik videójában a képi manipuláció iskolapéldáját hozta: miközben meséli a sztorit, a videó bal oldalán egy fotó látható, amin a reverendában lévő Bese Gergő a mellette álló Semjén Zsolt vállára teszi a kezét. A fotó természetesen azelőtt készült, hogy nyilvánosságra került volna az ominózus orgia ténye, illetve Bese szexuális orientációja.
Az obszcén módon fenyegetőző aktivista-színész
A kormányváltást régóta forszírozó színész-aktivista Molnár Áron más platformon építette a véleményformáló képességét, elsősorban a Facebookon teríti az agitációt. A közösségi platformon 481 ezer követővel rendelkező, a noÁr mozgalom névadója rendszeresen vett részt tüntetéseken és egyik támogatója volt a pedagógusok elégedetlenségét politikai célokra is felhasználó Tanítanék Mozgalomnak. A HírTV 2022 decemberében bemutatott egy felvételt , amelyen Tordai Bence, a Párbeszéd volt képviselője hallható, ahogy épp telefonon egyeztetett egy ismeretlen személlyel, akit ő maga a Tanítanék Mozgalom aktivistájának hitt. Az exfrakcióvezető külön kitért arra, hogy a noÁr-féle mozgalom „ne pártozza össze magát”, hanem tartsa fenn a függetlenség látszatát. Ez persze nem sikerült neki, hiszen szinte minden posztjában és videójában kizárólag a kormányt bírálta, vagy éppen személyeskedett a jobboldallal szimpatizáló hírességekkel.
Hozzáállását jól mutatja, hogy Molnár Áron húsvét apropóján is gyűlölködésbe kezdett. Posztjában arra buzdította követőit, hogy az ünnep alkalmából politikai agitációt végezzenek családi körben, majd mindehhez ízlésesen mellékelt egy „Fuck NER” feliratú tojásokról készült képet.
Persze nem volt ez egyedi eset, a Tisza mellett nyíltan kiálló agitátortól soha nem állt távol a gyűlöletkeltés, az uszítás. Nemrég középső ujját feltartva kívánt a fideszeseknek „k...rva jó évet”, korábban pedig nyíltan megfenyegette a korábbi kormány tagjait és munkatársait. Az obszcén mutogatásokkal szívesen kommunikáló „színművész” a nőket sem kíméli, tavaly júniusban az ismert valóságshow-szereplő, egykori atléta Vasvári Viviennek üzent egy videójában, alpári stílusban.
Autós vloggerből kormányellenes álhírgyártó
Az előzőekben bemutatott véleményvezérekhez képest egészen más pályaívet futott be Vályi István, aki 2007-ben indította el a YouTube-csatornáját autós szakértőként, újságíróként. Ebben a műfajban szerzett ismertséget, népszerűségét az autó tesztelésekről feltöltött videók növelték, majd hosszú évek után tavaly ősszel a Szőlő utcai történések kapcsán politizálni kezdett. Az időközben bezárt javító-nevelő intézet ügyében került a figyelem középpontjába, miután elferdítette a tényeket, a kormány lejáratását célzó álhíreket terjesztett. Ezt követően pedig tehetségtelennek, butának és a hatalomhoz dörgölőzőnek minősítette azokat, aki szembesítették a kijelentéseivel. A jobboldali újságírókat propagandistának nevezte, akik szerinte az ő adójából hazudnak. Vályi szintén meglehetősen népszerű a közösségi médiában.
Összehangolt akció a fiatalok csatasorba állításáért
Megállapítható tehát, hogy az Orbán-kormány leváltását célként kitűző influenszerek többféle módszerrel, különböző platformokon, de hasonló témaköröket napirenden tartva, azonos irányú üzenetekkel dolgoztak az elmúlt években.
Nem rejtették véka alá azt a célt sem: kifejezetten a fiatalokat szerették volna rábírni arra, hogy a 2026. április 12-i szavazáson vegyenek részt és voksoljanak a Tiszára. Egy nyílt kezdeményezés is létrejött márciusban, részben a már említett véleményvezérek – Molnár Áron, Vályi István –, valamint olyan fiatal influenszerek közreműködésével, mint Mayday Fanni, vagy Bernáth Odett, akik elsősorban a TikTokon aktívak és rendelkeznek jelentős elérésekkel. A felmilliofiatal.hu oldalon megtalálhatóak a TikTokon, Facebookon, Instagramon és YouTube-on aktív, a kezdeményezéshez csatlakozó influenszer-oldalak. Arra vállalkoztak, hogy legalább félmillió 18 és 24 év közötti fiatalt elvisznek a szavazóurnákhoz. A kampány célja az volt, hogy áttörjék a fiatalok körében tapasztalható politikai apátiát, és a generáció részvételének növelésével érdemi hatást gyakoroljon a választási eredményekre. A szervezők szerint ha a korosztály mozgósítása sikeres, az országos szinten is érzékelhető változást hozhat. A szervezők arra kérték a fiatalokat, hogy kövessék be a kampány csatornáit, osszák meg a tartalmakat, szóljanak hozzá a bejegyzésekhez, és mindenekfölött menjenek el szavazni. Meggyőződésük szerint ha félmillió fiatal úgy dönt, hogy nem marad otthon, annak politikai és társadalmi következményei is lesznek.
A választási eredmény őket igazolta, hiszen minden elemzés szerint generációs áttörés történt, a 40 év alattiak körében hatalmas különbség alakult ki a Tisza Párt javára, ami egyúttal a Fidesz–KDNP vereségéhez vezetett.
Ez azonban messze nem minden. Cikksorozatunk következő részében a kormányváltás szempontjából talán még az influenszereknél is nagyobb jelentőségű csoporttal foglalkozunk: áttekintjük, milyen hatást gyakorolhattak elsősorban a fiatalokra az Orbán-ellenes könnyűzenei előadók.
