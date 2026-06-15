A születésnapos Szalah történelmet írna a búcsúzkodó belga sztár ellen a vb-n

Thibaut Courtois a belgák első számú kapusa, kérdés, meddig. Fotó: Dirk Waem/Belga Mag

A szülinapos Mohamed Szalahhal nyerne végre vb-meccset Egyiptom

A G jelű négyesben a fő esélyes Belgium Seattle-ben Egyiptom ellen lép pályára, közép-európai idő szerint 21 órakor. A belgák abban bíznak, hogy megközelíthetik a 2018-as tornán jegyzett harmadik helyüket. Bár a keretük átalakult, a csapat gerincét még mindig világklasszis veteránok adják. A játék szervezéséért a Premier League és a Manchester City legendája, a jelenleg Nápolyban légióskodó Kevin de Bruyne felel – aki azért már nem a régi, nagy kérdés, hogy a gyengébb klubidény után a 34 éves középpályás mennyire tud felpörögni.

A kapuban a sérüléséből visszatérő Thibaut Courtois jelenthet betonbiztos pontot. A Real Madrid kapusa a minap belengette, hogy a vb után akár a válogatottól is visszavonulhat.

Courtois az elmúlt években nem szerepelt a válogatottban a korábbi szövetségi kapitány, Domenico Tedescóval való vitája miatt, ezért például a 2024-es Eb-ről is lemaradt a 109-szeres válogatott kapus. Courtois a mostani edzővel, Rudi Garcíával már jó viszonyt ápol és természetesen ő az első számú kapus.