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A születésnapos Szalah történelmet írna a búcsúzkodó belga sztár ellen a vb-n

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Hétfőn Spanyolország–Zöld-foki-szigetek (18.00) és Belgium–Egyiptom (21.00) mérkőzést rendeznek a magyarok számára is kedvező időben a labdarúgó-vb-n. Előbbin nagy kérdés, hogy Lamine Yamal és Nico Williams visszatér-e a spanyol válogatottba a Stopirával felálló zöld-fokiak ellen, míg a későbbi találkozón a 34. születésnapját ünneplő Mohamed Szalah először vezetné győzelemre Egyiptomot a vb-k történetében. Később még Szaúd-Arábia–Uruguay (0.00) és Irán–Új-Zéland (03.00) mérkőzést rendeznek a vb-n.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 5:05
Mohamed Szalah negyedik vb-meccsére készül Egyiptom színeiben
Mohamed Szalah negyedik vb-meccsére készül Egyiptom színeiben Fotó: WILLIAM VOLCOV Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
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Thibaut Courtois a belgák első számú kapusa, kérdés, meddig
Thibaut Courtois a belgák első számú kapusa, kérdés, meddig. Fotó: Dirk Waem/Belga Mag

A szülinapos Mohamed Szalahhal nyerne végre vb-meccset Egyiptom

A G jelű négyesben a fő esélyes Belgium Seattle-ben Egyiptom ellen lép pályára, közép-európai idő szerint 21 órakor. A belgák abban bíznak, hogy megközelíthetik a 2018-as tornán jegyzett harmadik helyüket. Bár a keretük átalakult, a csapat gerincét még mindig világklasszis veteránok adják. A játék szervezéséért a Premier League és a Manchester City legendája, a jelenleg Nápolyban légióskodó Kevin de Bruyne felel – aki azért már nem a régi, nagy kérdés, hogy a gyengébb klubidény után a 34 éves középpályás mennyire tud felpörögni. 

A kapuban a sérüléséből visszatérő Thibaut Courtois jelenthet betonbiztos pontot. A Real Madrid kapusa a minap belengette, hogy a vb után akár a válogatottól is visszavonulhat

Courtois az elmúlt években nem szerepelt a válogatottban a korábbi szövetségi kapitány, Domenico Tedescóval való vitája miatt, ezért például a 2024-es Eb-ről is lemaradt a 109-szeres válogatott kapus. Courtois a mostani edzővel, Rudi Garcíával már jó viszonyt ápol és természetesen ő az első számú kapus.

Egyiptom legutóbb lemaradt a világbajnokságról, s jelenlegi hadrendje javarészt az ikonikus csapatkapitány, a 116-szoros válogatott Mohamed Szalah kreativitására épül. 

A Liverpooltól már elköszönt szélső éppen ma ünnepli 34. születésnapját. Nagyobb ajándék számára aligha lenne, hogy a válogatott története során első vb-győzelmét szerzi meg Belgium ellen.

Bármennyire furcsa, Egyiptom idáig mindössze háromszor játszott a vb-n – 1934-ben az első meccsét éppen Magyarország ellen –, legutóbb 2018-ban, akkor kisebb meglepetésre Oroszország, Szaúd-Arábia és Uruguay ellen is kikapott a csapat – pedig akkor Szalah már a Liverpool játékosa volt. 

A csoport másik meccsén Los Angeles külvárosában, Inglewoodban Irán–Új-Zéland mérkőzést játszanak (kedd, 3.00), azaz az ázsiai zóna egyik legstabilabb csapata mérkőzik meg a világbajnokság legalacsonyabban rangsorolt résztvevőjével. A világranglistán az előkelő 20. helyen álló Irán sorozatban a negyedik világbajnokságán szerepel. A csapat legnagyobb sztárja Mehdi Taremi, a 105 válogatottbeli fellépésén 60 gólt szerzett 33 éves támadó jelenleg az Olimpiakosz légiósa, de játszott a Porto és az Internazionale csapatában is. Új-Zéland ásza a 90 válogatott meccsén 45 gólt szerzett Chris Wood, a 34 éves csatár a Premier League-ben a Nottingham Forest erőssége.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 1. forduló:

hétfő:

  • H csoport: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek 18.00
  • G csoport: Belgium–Egyiptom 21.00

kedd:

  • H csoport: Szaúd-Arábia–Uruguay 0.00
  • G csoport: Irán–Új-Zéland 03.00

 

 

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