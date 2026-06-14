Arda Güler a bírót szidta, több dolgot is számonkért rajta a kínos török vereség után
Törökország számított az ausztrálok elleni mérkőzés esélyesének, a játék képe is ezt mutatta, de Arda Gülerék gyakorlatilag mindent kihagytak, az ausztrálok pedig két kontrával elmentek és 2-0-ra nyertek. Arda Güler, a Real Madrid török középpályása a lefújás után csalódottan nyilatkozott és még a venezuelai játékvezetőbe is beleállt.
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