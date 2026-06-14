FIFASvájcVARlabdarúgó-vb 2026Katar

A FIFA egy diktatúra, és röhejes, ami a vb-meccsen történt az angol legenda szerint

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Gary Neville, az angol labdarúgás és a Manchester United legendája kifakadt a szombat esti Katar–Svájc 1-1-es meccs miatt a világbajnokságon. Neville azzal vádolta a FIFA-t, hogy eltussolja a VAR döntésének bizonyítékait, miután Svájc vitatott büntetőt kapott a Katar elleni vb-meccsen, és szerinte nevetséges, ami történt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 8:40
VAR-botrány kísérte Svájc és Katar vb-meccsét, Gary Neville szerint a FIFA olyan, mint egy diktatúra Fotó: TAYFUN COSKUN Forrás: ANADOLU
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Reagált a FIFA a vádakra, ezért nem mutatták a bizonyítékot

A FIFA később közleményben elismerte, hogy egy „rövid technikai hiba” miatt nem tudták megjeleníteni a leshelyzetet szemléltető animációt, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a VAR helyesen döntött, és Freuler nem volt lesen.

Katar végül az utolsó pillanatokban pontot mentett: Boualem Khoukhi a hosszabbításban fejelt a kapuba, így Svájc megbűnhődött a kihagyott helyzeteiért.

Íme a FIFA közleménye:

„A Katar–Svájc mérkőzés során a San Francisco Bay Area Stadionban egy rövid technikai meghibásodás miatt nem lehetett előállítani a leshelyzetet bemutató animációs grafikát a Svájcnak a 14. percben megítélt büntető előtt. A problémát gyorsan elhárították. A VAR működését ez nem befolyásolta, és az ellenőrzési folyamat a megszokott módon zajlott. A VAR által használt vonalak egyik vizsgált szituációban sem mutatták azt, hogy a támadó játékos lesen lett volna a büntetőt megelőző helyzetek során.”

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