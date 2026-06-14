A FIFA egy diktatúra, és röhejes, ami a vb-meccsen történt az angol legenda szerint

Reagált a FIFA a vádakra, ezért nem mutatták a bizonyítékot

A FIFA később közleményben elismerte, hogy egy „rövid technikai hiba” miatt nem tudták megjeleníteni a leshelyzetet szemléltető animációt, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a VAR helyesen döntött, és Freuler nem volt lesen.

Katar végül az utolsó pillanatokban pontot mentett: Boualem Khoukhi a hosszabbításban fejelt a kapuba, így Svájc megbűnhődött a kihagyott helyzeteiért.

Íme a FIFA közleménye:

„A Katar–Svájc mérkőzés során a San Francisco Bay Area Stadionban egy rövid technikai meghibásodás miatt nem lehetett előállítani a leshelyzetet bemutató animációs grafikát a Svájcnak a 14. percben megítélt büntető előtt. A problémát gyorsan elhárították. A VAR működését ez nem befolyásolta, és az ellenőrzési folyamat a megszokott módon zajlott. A VAR által használt vonalak egyik vizsgált szituációban sem mutatták azt, hogy a támadó játékos lesen lett volna a büntetőt megelőző helyzetek során.”