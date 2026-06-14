Percekkel a Fradi-játékos vb-debütálása után itt az első nagy VAR-botrány + videó

– Országként rengeteg csalódást éltünk át – mondta. – A szurkolók egy egész generációja még nem tapasztalhatta meg a vb-szereplést. De ma reggel látni a gyerekeket, ahogy skót mezben mennek a parkokba, kifestett arccal, ettől egyszerűen büszkeség töltött el. Remélem, hogy amikor holnap reggel felébrednek, ők is ugyanolyan büszkék lesznek, mint én.
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Skócia 1990 óta először tudott megnyerni egy meccset a világbajnokságon, miután az éjjel John McGinn találatával 1-0-ra győzött Haiti ellen. A meccs előtt még dühöngő skótok most büszkék, de egy botrányszagú bírói ítélet árnyékolja be a sikerüket. A hajrában Haiti nem kapott meg egy tizenegyest, amikor már a Fradi játékosa, Lenny Joseph is pályára lépett a világbajnokságon.
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