Amikor egy labdarúgó vb-meccsből hőskölteményt csináltak Pesten

Az 1934-es labdarúgó-vb-n a Nemzeti Sport tudósítója behatolt az egyiptomiak száz lakattal lezárt táborába és részletes jelentést ad a rettegett ellenfél utolsó előkészületeiről. Ezzel a hangzatos címmel és hatalmas betűkkel jelent meg a sportújság 1934. május 27-i kiadása. Mindez nem véletlenül esett meg: a magyar labdarúgó-válogatott történetének első vb-mérkőzésére készült Nápolyban, a második labdarúgó-vb-n.

Korabeli sajtójelentés az 1934-es labdarúgó-vb első magyar meccséről / Fotó: Arcanum

Labdarúgó-vb magyarok nélkül?

Száz részből álló, vb-történeti sorozatunkat nem véletlenül kezdjük ezzel a mérkőzéssel, hiszen ez volt a magyar nemzeti tizenegy első győzelme a világbajnokságok történetében. (Az már más kérdés, hogy ezen a vb-n az első egyben az utolsó is volt, mert a negyeddöntőben Ausztria 2:1-re legyőzte a magyar csapatot.)

Hogy az Egyiptom elleni 4:2-es győzelem bekerülhetett a történelemkönyvekbe, az azon múlt, hogy a kor futballvezetői rábólintottak a vb-részvételre. Ugyanis 1934 januárjában egyáltalán nem volt biztos a magyarok részvétele. Az MLSZ – az összes klub bólintása közepette – azt az állásfoglalást adta ki, hogy Magyarország ne nevezzen be a vb-re, mert – ahogyan fogalmaztak – a vágóhídra viszik a csapatot. Pár hónappal később, 1934 márciusában ezek a hangok kissé elcsendesedtek, amikor a vb-selejtezők során a magyar és az osztrák válogatott is kijutott – ehhez Bulgáriát kellett megelőzni.

Egy hónappal később, 1934 áprilisában azonban újra feltették a régi lemezt.

Az A-válogatott Bécsben 5:2-re kapott ki Ausztriától, a B-csapat Brünnben 5:1-re a csehektől. Hol volt ekkor már a bolgárok ellen elért kettős győzelem okozta mámor?

A nápolyi stadion, ahol a magyar és az egyiptomi csapat játszott / Fotó: You Tube

Micsoda győzelem – Anglia ellen!

A kedélyek igazából 1934. május 10-én nyugodtak meg, amikor a magyar csapat 2:1-re legyőzte Angliát. Ez akkor hatalmas szenzációnak számított, s ez a diadal volt az, amely után az addig tamáskodók is elhitték, hogy az olaszországi vb nem vágóhíd lesz a magyarok számára. Ha megnézzük, hogy e váratlan diadal előtt milyen eredményeket hozott a magyarok és az angolok összecsapása, mindenre rájöhetünk. Magyar szempontból 0:7, 2:4, 2:8, 0:7.

Maradjunk annyiban, hogy a négy meccs alatt rúgott négy magyar és 26 bekapott angol találat nem éppen a dicsőséges fejezetek közé tartozott.

1934 májusában tehát eldőlt, hogy Magyarország a sportág hazai történetében először elindul a világbajnokságon. Amelynek nyolcaddöntőit (16 csapattal rendezték meg ezt a vb-t) ugyanazon a napon, nyolc különböző helyszínen rendezték meg. A magyarok és az egyiptomiak Nápolyban csaptak össze.

A meccs: II. labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Magyarország–Egyiptom 4:2 (2:2)

Nápoly, 8000 néző. Vezette: Barlassina (olasz)

Magyarország: Szabó – Futó, Sternberg - Palotás, Szűcs, Lázár - Markos, Vincze, Teleki, Toldi, P. Szabó.

Egyiptom: Kamel Taha – El Szaid, Hamidu - El Far, Rafaat, Ragab - Latif, Favizi, Moktar, Kamel Manszur, Hasszán.

Gól: Teleki (12.), Toldi (30., 52.), Vincze (59.), illetve Favizi (38., 67.)

A lelátón mindössze 8000 néző ült, ennek pedig egészen különös oka volt. Az olaszok szövetségi kapitánya, Vittorio Pozzo egyetlen nápolyi labdarúgót sem tett be az itáliaiak keretébe, a nápolyi közönség pedig bosszúból nem ment ki a magyar és az egyiptomi válogatott összecsapására. Bár a Nemzeti Sport a meccs előtt „rettegett” egyiptomi csapatról írt, a valóság ennél azért kicsivel távolabb állt, mert ettől az afrikai együttestől nem kellett félni. Magyarország könnyedén nyert 4:2-re, ezzel pedig bejutott a legjobb nyolc közé.