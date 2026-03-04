A magyar válogatott Andorra elleni kínos rajtjára örök igazsággal reagált a kapitány

A 2027-es női labdarúgó-vb európai selejtezője Nemzetek Ligája-alapú: míg az A divízió valamennyi csapata legalább a pótselejtezőig eljut, a magyar válogatottat is felvonultató C ligából mindössze hat csoportgyőztesnek és a két legjobb másodiknak marad esélye a kijutásra, nekik is halovány. A magyar válogatott esetében ez rögtön a nyitányon tovább csökkent: a 0-0 Andorra vendégeként semmiképpen sem nevezhető jó eredménynek. A csoport másik meccsén Azerbajdzsán 2-0-ra nyert Észak-Macedónia ellen.

A magyar válogatott szombaton folytatja a szereplését. Forrás: MLSZ

A mérkőzés elejétől kezdve a magyar válogatott játszott támadóbb szellemben és fölényben. Többször is sikerült beszorítania a hazaiakat a tizenhatosukon belülre, de az ellenfél a kapu elé tömörülve, fegyelmezetten védekezett. A mieink dolgát az sem könnyítette meg, hogy a szövetségi kapitánynak már az első félidőben két helyen is kellett változtatnia sérülés miatt: Németh Hanna helyett Kovács Laura, Fördős Beatrix helyett pedig Nagy Virág érkezett a pályára.

A szünet előtti utolsó tíz percben sorra alakította ki a helyzeteket a magyar csapat, de vagy nem voltak elég pontosak a mieink, vagy az andorrai kapus védett. A második játékrészben sem változott semmit a játék képe: az utolsó percig futószalagon érkeztek a magyar gólszerzési lehetőség.

Szarvas Alexandra csapata hatalmas fölényben futballozott az egész mérkőzésen, ezt jól mutatja a 29-1-es kapura lövési arány is, de a magyarok csak kapufáig jutottak, gól nem született.

Semmi sem akart összejönni a mieinknek. Forrás: MLSZ

A focit gólra játsszák

– Végig óriási mezőnyfölényben játszottunk, a mérkőzés teljes egészében mi birtokoltuk a labdát, de hiányzott az az utolsó egy százaléknyi beletett energia. Nem vagyok megelégedve a játékosokkal, több pontatlanság és egyéni hiba volt, mi ennél sokkal jobban tudunk focizni.

A helyzeteinket ki kell használni, nem elég csak sorra kialakítani a lehetőségeket, hiszen a meccset gólra játsszák

– nyilatkozta Szarvas Alexandra szövetségi kapitány. A magyar női labdarúgó-válogatott szombaton a világbajnoki selejtezősorozat második körében Felcsúton fogadja Azerbajdzsánt, amely a keddi rajton hazai pályán 2-0-ra verte a csoport negyedik tagját, Észak-Macedóniát.