Gyászol a magyar úszósport, elhunyt a klasszisokat felnevelő mesteredző

Petrov Anatolij Moszkvában szerezte az úszóedzői képesítését, majd 1981-ben költözött Magyarországra magyar felesége miatt. A Magyar Úszószövetség cikkéből kiderül, hogy két bőrönddel érkezett Pécsre, ahol később sikeres úszóműhelyt épített fel, amelyből klasszis magyar úszók kerültek ki, mint Jakabos Zsuzsanna vagy éppen Sors Tamás.
Edzői filozófiája újszerű volt: nem az időeredményeket hajszolta, hanem azt vallotta, hogy „nem a stopper a főszereplő”, a legfontosabb pedig az, hogy a gyerekek megszeressék és helyesen tanulják meg az úszást.
Munkáját a paraúszók integrációja is jellemezte: már akkor együtt edzette a fogyatékkal élő és ép sportolókat, amikor ez még ritkaságnak számított. Életműve előtt tisztelegve 2020-ban a pécsi uszoda felvette a nevét.
A 86 éves korában elhunyt Petrov Anatolij – akit mindenki csak Tolja bácsiként ismert – élete végéig a medence partján maradt, és maradandó örökséget hagyott a pécsi és a magyar úszósportban.
Legismertebb tanítványai közé tartozott:
- Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok, olimpikon úszó,
- Jászó Ádám, a magyar úszósport feltörekvő tehetsége,
- Sors Tamás világcsúcstartó, paralimpiai bajnok úszó,
- Pásztory Dóra kétszeres paralimpiai bajnok.
