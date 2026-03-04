úszásJakabos ZsuzsannaSors Tamás

Gyászol a magyar úszósport, elhunyt a klasszisokat felnevelő mesteredző

Nyolcvanhat éves korában elhunyt Petrov Anatolij mesteredző, a pécsi úszósport legendás alakja, aki generációk sorát nevelte fel a medence partján. Tanítványai közül többen a magyar úszósport élvonalába kerültek: Jakabos Zsuzsanna, a most beérő Jászó Ádám, valamint két paralimpiai bajnok, Pásztory Dóra és Sors Tamás is nála kezdte a pályafutását.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 9:52
Sors Tamás paralimpiai bajnok úszó és edzője, Petrov Anatolij a 2016-os paralimpián Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Petrov Anatolij Moszkvában szerezte az úszóedzői képesítését, majd 1981-ben költözött Magyarországra magyar felesége miatt. A Magyar Úszószövetség cikkéből kiderül, hogy két bőrönddel érkezett Pécsre, ahol később sikeres úszóműhelyt épített fel, amelyből klasszis magyar úszók kerültek ki, mint Jakabos Zsuzsanna vagy éppen Sors Tamás.

A paralimpiai bajnok Sors Tamás és edzõje, Petrov Anatolij 2016-ban
A paralimpiai bajnok Sors Tamás és edzõje, Petrov Anatolij 2016-ban (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Edzői filozófiája újszerű volt: nem az időeredményeket hajszolta, hanem azt vallotta, hogy „nem a stopper a főszereplő”, a legfontosabb pedig az, hogy a gyerekek megszeressék és helyesen tanulják meg az úszást.

Munkáját a paraúszók integrációja is jellemezte: már akkor együtt edzette a fogyatékkal élő és ép sportolókat, amikor ez még ritkaságnak számított. Életműve előtt tisztelegve 2020-ban a pécsi uszoda felvette a nevét.

Gyász: az elhunyt Petrov Anatolij a magyar úszósport legendás edzője volt

A 86 éves korában elhunyt Petrov Anatolij – akit mindenki csak Tolja bácsiként ismert – élete végéig a medence partján maradt, és maradandó örökséget hagyott a pécsi és a magyar úszósportban.

Legismertebb tanítványai közé tartozott:

  • Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok, olimpikon úszó,
  • Jászó Ádám, a magyar úszósport feltörekvő tehetsége,
  • Sors Tamás világcsúcstartó, paralimpiai bajnok úszó,
  • Pásztory Dóra kétszeres paralimpiai bajnok.
     

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

