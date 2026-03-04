Gyászol a magyar úszósport, elhunyt a klasszisokat felnevelő mesteredző

Petrov Anatolij Moszkvában szerezte az úszóedzői képesítését, majd 1981-ben költözött Magyarországra magyar felesége miatt. A Magyar Úszószövetség cikkéből kiderül, hogy két bőrönddel érkezett Pécsre, ahol később sikeres úszóműhelyt épített fel, amelyből klasszis magyar úszók kerültek ki, mint Jakabos Zsuzsanna vagy éppen Sors Tamás.

A paralimpiai bajnok Sors Tamás és edzõje, Petrov Anatolij 2016-ban (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Edzői filozófiája újszerű volt: nem az időeredményeket hajszolta, hanem azt vallotta, hogy „nem a stopper a főszereplő”, a legfontosabb pedig az, hogy a gyerekek megszeressék és helyesen tanulják meg az úszást.

Munkáját a paraúszók integrációja is jellemezte: már akkor együtt edzette a fogyatékkal élő és ép sportolókat, amikor ez még ritkaságnak számított. Életműve előtt tisztelegve 2020-ban a pécsi uszoda felvette a nevét.

Gyász: az elhunyt Petrov Anatolij a magyar úszósport legendás edzője volt

A 86 éves korában elhunyt Petrov Anatolij – akit mindenki csak Tolja bácsiként ismert – élete végéig a medence partján maradt, és maradandó örökséget hagyott a pécsi és a magyar úszósportban.

Legismertebb tanítványai közé tartozott: