Az orosz közlekedési minisztérium közölte, hogy ukrán távvezérlésű hajók támadtak meg egy orosz gázszállítót a Földközi-tengeren a máltai felségvizek közelében – számolt be az esetről a Ria Novosztyi.
Ukrán támadás érte az orosz gázszállító hajót Máltánál, itt vannak az újabb fotók a szabotázsakcióról
Oroszország közlekedési minisztériuma szerint távvezérelt ukrán hajók támadtak meg egy orosz gázszállítót a Földközi-tengeren. A tájékoztatás szerint az Arctic Metagas nevű tankert a máltai felségvizek közelében támadták meg március 3-án. Az esetet nemzetközi terrorcselekménynek és tengeri kalózkodásnak minősítették.
„Március 3-án támadást hajtottak végre az Arctic Metagas nevű orosz gázszállító hajó ellen, Málta felségvizei közvetlen közelében. A tanker rakományt szállított a murmanszki kikötőből, amelyet minden nemzetközi előírásnak megfelelően engedélyeztek”
– áll a minisztérium közleményében.
A tárca szerint a máltai és az orosz mentőszolgálatok intézkedéseinek köszönhetően a teljes legénységet – harminc orosz állampolgárt – sikerült kimenteni – adott további híreket az esetről a Lenta.
Ezt az incidenst nemzetközi terrorcselekménynek és tengeri kalózkodásnak minősítjük, amely a nemzetközi tengeri jog alapvető normáinak súlyos megsértése. Az ilyen bűncselekmények, amelyeket az Európai Unió tagállamainak hatóságai hallgatólagos beleegyezésével követnek el, nem maradhatnak észrevétlenek a nemzetközi közösség számára
– áll a közleményben.
Korábban egy orosz olajipari létesítmény gyulladt ki
Ahogy előzőleg arról beszámoltunk, tűz ütött ki az Albasnyeft olajipari létesítményben a Krasznodari területen található Novominszkaja közelében – tette közzé a Krasznodari terület operatív parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hatóságok közlése szerint a lángokat egy lezuhanó drón roncsai okozták. Az előzetes információk alapján a támadásban senki sem sérült meg, ám az anyagi kár jelentős lehet.
Borítókép: Ukrán szabotázs a tengeren (Forrás: X)
