Ukrán támadás érte az orosz gázszállító hajót Máltánál, itt vannak az újabb fotók a szabotázsakcióról

Korábban egy orosz olajipari létesítmény gyulladt ki

Ahogy előzőleg arról beszámoltunk, tűz ütött ki az Albasnyeft olajipari létesítményben a Krasznodari területen található Novominszkaja közelében – tette közzé a Krasznodari terület operatív parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hatóságok közlése szerint a lángokat egy lezuhanó drón roncsai okozták. Az előzetes információk alapján a támadásban senki sem sérült meg, ám az anyagi kár jelentős lehet.

