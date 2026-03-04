Rendkívüli

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a kárpátaljai magyarok ügyéről egyeztetett, komoly ajánlat érkezett Moszkvából

UkrajnaOroszországgázszállítótámadásorosz-ukrán háború

Ukrán támadás érte az orosz gázszállító hajót Máltánál, itt vannak az újabb fotók a szabotázsakcióról

Oroszország közlekedési minisztériuma szerint távvezérelt ukrán hajók támadtak meg egy orosz gázszállítót a Földközi-tengeren. A tájékoztatás szerint az Arctic Metagas nevű tankert a máltai felségvizek közelében támadták meg március 3-án. Az esetet nemzetközi terrorcselekménynek és tengeri kalózkodásnak minősítették.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 10:48
Ukrán szabotázs a tengeren (Forrás: X)
Ukrán szabotázs a tengeren (Forrás: X)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz közlekedési minisztérium közölte, hogy ukrán távvezérlésű hajók támadtak meg egy orosz gázszállítót a Földközi-tengeren a máltai felségvizek közelében – számolt be az esetről a Ria Novosztyi.

Ukrán támadás érte az orosz gázszállító hajót
Ukrán támadás érte az orosz gázszállító hajót (Fotó: AFP)

„Március 3-án támadást hajtottak végre az Arctic Metagas nevű orosz gázszállító hajó ellen, Málta felségvizei közvetlen közelében. A tanker rakományt szállított a murmanszki kikötőből, amelyet minden nemzetközi előírásnak megfelelően engedélyeztek”

– áll a minisztérium közleményében.

A tárca szerint a máltai és az orosz mentőszolgálatok intézkedéseinek köszönhetően a teljes legénységet – harminc orosz állampolgárt – sikerült kimenteni – adott további híreket az esetről a Lenta.

Ezt az incidenst nemzetközi terrorcselekménynek és tengeri kalózkodásnak minősítjük, amely a nemzetközi tengeri jog alapvető normáinak súlyos megsértése. Az ilyen bűncselekmények, amelyeket az Európai Unió tagállamainak hatóságai hallgatólagos beleegyezésével követnek el, nem maradhatnak észrevétlenek a nemzetközi közösség számára

 – áll a közleményben.

Korábban egy orosz olajipari létesítmény gyulladt ki

Ahogy előzőleg arról beszámoltunk, tűz ütött ki az Albasnyeft olajipari létesítményben a Krasznodari területen található Novominszkaja közelében – tette közzé a Krasznodari terület operatív parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hatóságok közlése szerint a lángokat egy lezuhanó drón roncsai okozták. Az előzetes információk alapján a támadásban senki sem sérült meg, ám az anyagi kár jelentős lehet.

Borítókép: Ukrán szabotázs a tengeren (Forrás: X)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu