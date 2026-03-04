Rendkívüli

Orbán Viktor: Hetvenöt helyen vonultak fel a katonák, magas az ukrán szabotázs veszélye + videó

Orbán BalázsvédelemVédelmi Tanács

Orbán Balázs: Kiemelt figyelmet fordítunk az energetikai létesítményekre

A Védelmi Tanács több, kulcsfotosságú és hazánk biztonságát érintő kérdésben is döntést hozott.

2026. 03. 04. 12:41
A közel-keleti konfliktus miatt megnőtt a terrorfenyegetés Európában, ezért Magyarországon megerősítettük az emberek védelmét, növeljük a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét – közölte Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai tanácsadója közösségi oldalán közzétett posztjában ismertette az Orbán Viktor kormányfő által korábban bejelentett intézkedéseket. Orbán Balázs posztjában azt írta: a Védelmi Tanács ülésén az a döntés született, hogy

  • a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a rendvédelmi szervek a lehető legszigorúbban fognak fellépni;
  • de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a kritikus energetikai létesítményekre, mert Zelenszkij elnök bejelentette, hogy megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába.
  • A kormány emellett felállít egy tényfeltáró bizottságot, amelynek az a feladata, hogy a Barátság kőolajvezeték valóságos állapotát a helyszínen felmérje. 

– Tudjuk, hogy a német Északi Áramlat gázvezetéket is az ukránok robbantották fel, ezért minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, potenciálisan ukrán szabotázsakciók célpontja lehet. Éppen ezért megerősítjük a magyar energetikai létesítmények védelmét, a hadsereg 75 helyszínen fel is vonult – tájékoztatott Orbán Balázs, aki egyúttal leszögezte:

Magyarország nem hagyja magát: az ukrán zsarolásnak ellenállunk, az olajblokádot letörjük, és a helyzet rendezéséig minden, az ukránok számára fontos uniós döntést blokkolunk.

– Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb! – tisztázta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Borítókép: Közel-keleti konfliktus miatt növelték Magyarországon rendőrök és katonák közterületi jelenlétét (Forrás: Facebook)


