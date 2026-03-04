Jókat versenyezgetett a veszprémi gokartpályán a család, a sorscsapás minden előjel nélkül érkezett

A mentésirányító segítségével a rémült bejelentők megvizsgálták a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, így a telefonon kapott instrukciók szerint azonnal elkezdték újraéleszteni a férfit. A legközelebbi esetkocsi bajtársai mindössze nyolc perc alatt helyszínre értek, és átvették az életmentést, ami az időben megkezdett, jó minőségű mellkasi nyomásoknak hála két sokkleadást követően sikerre is vezetett.

Az életmentők folytatták az ellátást, majd stabil állapotban PCI-centrumba szállították a beteget.