Jókat versenyezgetett a veszprémi gokartpályán a család, a sorscsapás minden előjel nélkül érkezett

Nem úgy sült el a családi program, ahogy tervezték.

Forrás: Facebook2026. 03. 04. 13:13
Éppen vidáman gokartozott egy Veszprém vármegyei pályán a családjával egy hatvan év körüli férfi a múlt héten – írja az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. 

Alapvetően nem lenne nagy hírértéke az ügynek, ha a családfő nem esett volna össze, miután néhány kör után kiszállt az autóból. Éppen annyi ereje maradt a férfinak, hogy szóljon, hogy rosszul van, majd összeesett. A fia azonnal a segítségére sietett, és megpróbálta felébreszteni édesapját, miközben a menye tárcsázta a segélyhívót.

A mentésirányító segítségével a rémült bejelentők megvizsgálták a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, így a telefonon kapott instrukciók szerint azonnal elkezdték újraéleszteni a férfit. A legközelebbi esetkocsi bajtársai mindössze nyolc perc alatt helyszínre értek, és átvették az életmentést, ami az időben megkezdett, jó minőségű mellkasi nyomásoknak hála két sokkleadást követően sikerre is vezetett. 

Az életmentők folytatták az ellátást, majd stabil állapotban PCI-centrumba szállították a beteget.

