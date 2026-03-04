Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak – Kövesse nálunk élőben!

autós hírVolkswagenVolkswagen-csoport

35 ezer állást épít le a Volkswagen-konszern 2030-ig

A német autógyártó a nehéz iparági környezet ellenére stabil helyzetben van, ugyanakkor a következő években jelentős átalakulás és létszámcsökkentés várható – mondta Daniela Cavallo, a vállalat üzemi tanácsának vezetője a wolfsburgi üzemi gyűlés előtt tartott beszédében.

2026. 03. 04. 14:21
Daniela Cavallo, a vállalat üzemi tanácsának vezetője Forrás: Volkswagen AG
Cavallo a dpa német hírügynökségnek adott interjúban hangsúlyozta: az autóipar helyzete komoly kihívásokkal terhelt, a konszern azonban felkészült a következő évekre. Szavai szerint több új modellt vezetnek be, és a vállalatnak világos stratégiája van a továbblépésre.

A 2024 végén kötött bérmegállapodás értelmében a Volkswagen kizárja a gyárbezárásokat és a kényszerű elbocsátásokat, ugyanakkor 2030-ig mintegy 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi a márka németországi egységeinél, elsősorban természetes fluktuációval és önkéntes programokkal. Cavallo elismerte, hogy az átalakítás jelentős változásokat hoz majd a vállalat működésében, ugyanakkor a cél a konszern hosszú távú versenyképességének megerősítése.

Az üzemi tanács vezetője a wolfsburgi gyűlésen bírálta a vállalat egyes márkái – így az Audi és a Porsche – túl nagy önállóságát is. Úgy fogalmazott: a jövőben Wolfsburgnak ismét a működés központi irányítási pontjává kell válnia, mert az egyes márkák különutas döntései akadályozzák a szinergiák kihasználását. A vállalatvezetést arra kérte, hogy határozottabban lépjen fel a márkák közötti koordináció erősítése érdekében. A wolfsburgi üzemi gyűlésen a dolgozók először láthatták a kilencedik generációs Golf elektromos változatának sziluettjét is. A teljesen elektromos modell a tervek szerint az évtized végén kerül gyártásba a wolfsburgi központi üzemben.

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf VIII. Forrás: Volkswagen

A jelenlegi, nyolcadik generációs Golf gyártását 2027-ben Mexikóba helyezik át, hogy helyet adjanak az elektromos modellek gyártásához szükséges üzemátalakításnak.

Cavallo ismét felvetette, hogy a vállalat a januárban bejelentett mintegy hatmilliárd eurós szabad készpénzáramlásból jutalmazza a kollektív szerződés hatálya alá tartozó dolgozókat. A vezetés erről várhatóan csak a jövő héten esedékes üzemi tanácsi választások után dönt.

                                                                  

