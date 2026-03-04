Rendkívüli

Orbán Viktor: A közel-keleti konfliktus magja beköltözött Nyugat-Európába

Ali HameneitemetésTeheránkésik

Elhalasztották Ali Hamenei szertartásos temetését

Iránban elhalasztották az izraeli légitámadásban megölt Ali Hamenei ajatollah legfelső vallási és politikai vezető szerda estére tervezett szertartásos temetését, a döntést az állami televízióban azzal indokolták, hogy sokkal többen jelezték részvételüket a szertartáson, mint ahány emberre számítottak, és ez szervezési problémákat okozott.

Forrás: MTI2026. 03. 04. 15:43
Hamenei ajatollah, Irán volt legfelsőbb vezetője Fotó: Ali Rafiei Forrás: Middle East Images/AFP
A Taszním iráni hírügynökség Mohszen Mahmúdira, a teheráni városvezetés egyik tisztségviselőjére hivatkozva azt közölte, a halasztást logisztikai szempontok indokolták, egyebek között az, hogy sokan jelezték távolabbi tartományokból is: részt akarnak venni az eseményen, írta az MTI. 

Hamenei
Kasmíri síita muszlim nők gyászolják Irán legfelsőbb vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot (Fotó: Anadolu/AFP/Faisal Khan)

Hamenei temetése késik

Hamenei 86 évesen, az Irán elleni izraeli–amerikai támadás első napján légitámadásban halt meg, és az iszlám hagyományok szerint a halottakat az elhalálozást követő három napon belül el kell temetni.

A tervek szerint Hameneit szülővárosában, Meshedben helyezik végső nyugalomra.

Közben az iráni állami média legújabb közlése szerint legkevesebb 1045 halálos áldozata van az ország elleni támadássorozatnak. Az állami televízió a reggeli órákban robbanásokról számolt be Teherán területéről, a Taszním hírügynökség pedig úgy tudja, támadás ért több más régiót is.

Borítókép: Hamenei ajatollah, Irán volt legfelsőbb vezetője (Fotó: Middle East Images/AFP/Ali Rafiei)

