Elhalasztották Ali Hamenei szertartásos temetését

A Taszním iráni hírügynökség Mohszen Mahmúdira, a teheráni városvezetés egyik tisztségviselőjére hivatkozva azt közölte, a halasztást logisztikai szempontok indokolták, egyebek között az, hogy sokan jelezték távolabbi tartományokból is: részt akarnak venni az eseményen, írta az MTI.

Kasmíri síita muszlim nők gyászolják Irán legfelsőbb vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot (Fotó: Anadolu/AFP/Faisal Khan)

Hamenei temetése késik

Hamenei 86 évesen, az Irán elleni izraeli–amerikai támadás első napján légitámadásban halt meg, és az iszlám hagyományok szerint a halottakat az elhalálozást követő három napon belül el kell temetni.

A tervek szerint Hameneit szülővárosában, Meshedben helyezik végső nyugalomra.

Közben az iráni állami média legújabb közlése szerint legkevesebb 1045 halálos áldozata van az ország elleni támadássorozatnak. Az állami televízió a reggeli órákban robbanásokról számolt be Teherán területéről, a Taszním hírügynökség pedig úgy tudja, támadás ért több más régiót is.