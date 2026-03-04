Görög vadászgépek szálltak fel Ciprusnál egy gyanús drón miatt + videó

Mint arról nemrég beszámoltunk, Ali Laridzsáni neve került az iráni hatalmi játszmák középpontjába Ali Hamenei halála után. Bár az ország elnöke, Maszúd Peszeskján hivatalban van, sok megfigyelő szerint a valódi döntések egyre inkább Laridzsáni kezében összpontosulnak, aki a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkáraként gyorsan a hatalom centrumába került.

A 67 éves politikus befolyásos vallási–politikai családból származik, korábban kulturális miniszter, atomtárgyaló, majd tizenkét éven át az iráni parlament elnöke volt. Keményvonalas konzervatívként tartják számon, ugyanakkor pragmatikus politikusnak is tekintik, aki a rendszer fennmaradását tartja elsődlegesnek, és szükség esetén akár kompromisszumot is kereshet a Nyugattal.