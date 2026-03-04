Rendkívüli

Görög vadászgépek szálltak fel Ciprusnál egy gyanús drón miatt + videó

Két, Cipruson állomásozó görög F–16-os vadászgép szállt fel, miután egy drónt észleltek a libanoni légtér közelében, amelynek feltételezett célpontja a brit Akrotiri katonai bázis lehetett. Az incidens miatt ideiglenesen lezárták a lárnakai repülőtér légterét, miközben Athén négy vadászgéppel és két fregattal erősítette meg a sziget védelmét egy esetleges iráni támadással szemben.

2026. 03. 04. 18:31
F-16-os vadászgép Forrás: AFP
Két, Cipruson állomásozó görög F–16-os vadászgép szerdán felszállt, miután reggel fél tíz körül egy drónt észleltek a libanoni légtér közelében, amelynek potenciális célpontja a brit RAF Akrotiri bázisa volt. Nem volt egyből világos, hogy a drónt elfogták vagy lelőtték – írja az Ekathimerini.com görög lapra hivatkozva az Origo.

Görögország összesen négy F-16 Viper vadászgépet és két fregattot vetett be a védelmi műveletben, amelynek célja Ciprus megvédése egy esetleges iráni csapástól
Görögország összesen négy F–16 Viper vadászgépet és két fregattot vetett be a védelmi műveletben, amelynek célja Ciprus megvédése egy esetleges iráni csapástól Forrás: AFP

Hozzáteszi: elővigyázatosságból ideiglenesen lezárták a Larnacai Nemzetközi Repülőtér feletti légteret, így az Aegean Airlines Larnacaba tartó járatának vissza kellett térnie Athénba. Egy pilóta nélküli, egyirányú támadó drón zuhant az RAF Akrotiri kifutópályájára hétfőn a kora reggeli órákban.

Görögország összesen négy F–16 Viper vadászgépet és két fregattot vetett be a védelmi műveletben, amelynek célja Ciprus megvédése egy esetleges iráni csapástól, és Athén szolidaritásának hangsúlyozása Nicosiával

 – zárja a portál.

Mint arról nemrég beszámoltunk, Ali Laridzsáni neve került az iráni hatalmi játszmák középpontjába Ali Hamenei halála után. Bár az ország elnöke, Maszúd Peszeskján hivatalban van, sok megfigyelő szerint a valódi döntések egyre inkább Laridzsáni kezében összpontosulnak, aki a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkáraként gyorsan a hatalom centrumába került.

A 67 éves politikus befolyásos vallási–politikai családból származik, korábban kulturális miniszter, atomtárgyaló, majd tizenkét éven át az iráni parlament elnöke volt. Keményvonalas konzervatívként tartják számon, ugyanakkor pragmatikus politikusnak is tekintik, aki a rendszer fennmaradását tartja elsődlegesnek, és szükség esetén akár kompromisszumot is kereshet a Nyugattal.

Borítókép: F–16-os vadászgép (Fotó: AFP)

