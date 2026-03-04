Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

Ali HameneiIránizraeli miniszter

Izrael előre megfenyegette a leendő iráni vezetőt

Izrael védelmi minisztere szerdán figyelmeztette Iránt, hogy a támadásokban meghalt Ali Hameneit követő új legfelsőbb vezető is célponttá válhat, amennyiben továbbra is Izraelt, az Egyesült Államokat és a térség szövetségeseit fenyegető politikát folytat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 17:18
Ali Hamenei fotóját tartó nő Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Izrael védelmi minisztere szerdán figyelmeztetett, hogy bárkit is választanak meg a meggyilkolt legfelsőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah utódjának, kiiktatandó célpontnak fogják tekinteni, amennyiben továbbra is Izraelt, az Egyesült Államokat és a térség szövetségeseit fenyegető politikát folytat – számolt be cikkében az Fox News.

Izrael védelmi minisztere figyelmeztette a leendő iráni vezetőt
Izrael védelmi minisztere figyelmeztette a leendő iráni vezetőt Fotó: AFP

Közben az iráni Szakértők Gyűlése megkezdte az utód kiválasztását, miután Hamenei egy izraeli csapásban meghalt a háború kezdetén.

Az izraeli erők már támadtak olyan helyszíneket, amelyek az iráni vallási vezetői lánchoz köthetők, ami azt jelzi, hogy a hadművelet nemcsak a katonai képességek gyengítésére irányul, hanem arra is, hogy megakadályozza a rezsim vezetésének újjászerveződését. Iráni tisztviselők a fenyegetésre egyelőre nem reagáltak nyilvánosan.

Donald Trump bejelentését követően az iráni média is megerősítette Hamenei halálhírét

Az IRNA és a Fars hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei mártírként halt meg. Az iráni állami televízió azt közölte, hogy Hamenei a teheráni belvárosban található rezidenciáján tartózkodott, amikor a támadás megkezdődött. Műholdfelvételek tanúsága szerint a helyszínen a bombázás komoly károkat okozott.

Az iráni legfőbb vezetőt irodájában érte a halál, ez is bizonyítja, hogy következetesen a nép között és felelősségének élvonalában állt, szembeszállva azzal, amit a tisztviselők globális arroganciának neveznek

– fogalmazott az állami televízió. 

Borítókép: Ali Hamenei fotóját tartó nő (Fotó: AFP)

add-square Támadás Irán ellen

Castel: Az iráni rakéták Európát is elérhetik, Zelenszkij pedig a Közel-Keleten keres támogatást

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu