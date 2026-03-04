Izrael védelmi minisztere szerdán figyelmeztetett, hogy bárkit is választanak meg a meggyilkolt legfelsőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah utódjának, kiiktatandó célpontnak fogják tekinteni, amennyiben továbbra is Izraelt, az Egyesült Államokat és a térség szövetségeseit fenyegető politikát folytat – számolt be cikkében az Fox News.
Izrael előre megfenyegette a leendő iráni vezetőt
Izrael védelmi minisztere szerdán figyelmeztette Iránt, hogy a támadásokban meghalt Ali Hameneit követő új legfelsőbb vezető is célponttá válhat, amennyiben továbbra is Izraelt, az Egyesült Államokat és a térség szövetségeseit fenyegető politikát folytat.
Közben az iráni Szakértők Gyűlése megkezdte az utód kiválasztását, miután Hamenei egy izraeli csapásban meghalt a háború kezdetén.
Az izraeli erők már támadtak olyan helyszíneket, amelyek az iráni vallási vezetői lánchoz köthetők, ami azt jelzi, hogy a hadművelet nemcsak a katonai képességek gyengítésére irányul, hanem arra is, hogy megakadályozza a rezsim vezetésének újjászerveződését. Iráni tisztviselők a fenyegetésre egyelőre nem reagáltak nyilvánosan.
Donald Trump bejelentését követően az iráni média is megerősítette Hamenei halálhírét
Az IRNA és a Fars hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei mártírként halt meg. Az iráni állami televízió azt közölte, hogy Hamenei a teheráni belvárosban található rezidenciáján tartózkodott, amikor a támadás megkezdődött. Műholdfelvételek tanúsága szerint a helyszínen a bombázás komoly károkat okozott.
Az iráni legfőbb vezetőt irodájában érte a halál, ez is bizonyítja, hogy következetesen a nép között és felelősségének élvonalában állt, szembeszállva azzal, amit a tisztviselők globális arroganciának neveznek
– fogalmazott az állami televízió.
Borítókép: Ali Hamenei fotóját tartó nő (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kelemen Hunor: Elfogadhatatlan egy ország miniszterelnökének halálos megfenyegetése
Van egy határ, amit nem lehet átlépni politikai véleménykülönbség esetén sem.
Trump terrorfenyegetettségről beszélt egy interjúban
Irán megtorló csapásokra készülhet.
Ukrajna ellenségként listázta a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját
Hajdu János került fel a listára.
Orosz–ukrán háború: Moszkva új taktikával próbálkozik + videó
A frontvonal több pontján instabil a helyzet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kelemen Hunor: Elfogadhatatlan egy ország miniszterelnökének halálos megfenyegetése
Van egy határ, amit nem lehet átlépni politikai véleménykülönbség esetén sem.
Trump terrorfenyegetettségről beszélt egy interjúban
Irán megtorló csapásokra készülhet.
Ukrajna ellenségként listázta a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját
Hajdu János került fel a listára.
Orosz–ukrán háború: Moszkva új taktikával próbálkozik + videó
A frontvonal több pontján instabil a helyzet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!