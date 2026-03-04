Izrael előre megfenyegette a leendő iráni vezetőt

Közben az iráni Szakértők Gyűlése megkezdte az utód kiválasztását, miután Hamenei egy izraeli csapásban meghalt a háború kezdetén.

Az izraeli erők már támadtak olyan helyszíneket, amelyek az iráni vallási vezetői lánchoz köthetők, ami azt jelzi, hogy a hadművelet nemcsak a katonai képességek gyengítésére irányul, hanem arra is, hogy megakadályozza a rezsim vezetésének újjászerveződését. Iráni tisztviselők a fenyegetésre egyelőre nem reagáltak nyilvánosan.

Israeli War Minister Israel Katz threatens that any leader appointed by the Iranian government will be “a clear target for assassination,” adding that it does not matter what his name is or where he hides, in reference to Iran’s next supreme leader. — The Cradle (@TheCradleMedia) March 4, 2026

Donald Trump bejelentését követően az iráni média is megerősítette Hamenei halálhírét

Az IRNA és a Fars hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei mártírként halt meg. Az iráni állami televízió azt közölte, hogy Hamenei a teheráni belvárosban található rezidenciáján tartózkodott, amikor a támadás megkezdődött. Műholdfelvételek tanúsága szerint a helyszínen a bombázás komoly károkat okozott.

Az iráni legfőbb vezetőt irodájában érte a halál, ez is bizonyítja, hogy következetesen a nép között és felelősségének élvonalában állt, szembeszállva azzal, amit a tisztviselők globális arroganciának neveznek

– fogalmazott az állami televízió.

Borítókép: Ali Hamenei fotóját tartó nő (Fotó: AFP)