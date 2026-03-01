Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton Izrael és az Egyesült Államok közös katonai hadműveletet indított Irán ellen. Irán rakétákkal válaszolt a támadásra. Később Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy az Oroszlán Üvöltése hadművelet célja annak megakadályozása, hogy az iráni vezetés nukleáris fegyverekhez jusson.
Lángba borult a Közel-Kelet, Irán amerikai katonai létesítményeket is célba vett + videó
Izrael és az Egyesült Államok közös katonai akciót indított Irán ellen, amire Teherán rakétacsapásokkal válaszolt. A térség számos pontján robbanások történtek, az iráni hadsereg amerikai katonai létesítményeket vett célba. Benjamin Netanjahu közlése szerint az Oroszlán Üvöltése nevű művelet célja az iráni nukleáris törekvések megfékezése. A feszültség Bahreinben és Katarban is érezhető, ahol amerikai érdekeltségeket értek támadások.
Irán külügyminisztériuma közölte, hogy tisztában volt azzal, hogy az Egyesült Államok és Izrael csapásokat tervez, miután a genfi tárgyalások legutóbbi fordulója sem hozott áttörést.
Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsa (SNSC) kemény megtorlást helyezett kilátásba az Egyesült Államok és Izrael közös légicsapásai után.
A BBC beszámolója szerint Donald Trump egy videóban arra buzdította az irániakat, hogy a nagyszabású támadások után vegyék át az irányítást az országban. Az iráni biztonsági erők tagjainak azt üzente, hogy mentességet kapnak, ha leteszik a fegyvert, ellenkező esetben biztos halállal néznek szembe. Az izraeli hadsereg a délelőtt folyamán bejelentette, hogy további légicsapásokat hajtanak végre nyugat-iráni katonai célpontok ellen, miközben több iráni városból is robbanásokról érkeztek jelentések.
Iránban a NetBlocks jelentése szerint szinte teljesen leállt az internet. A jelenség nem példa nélküli: a múlt hónapban az országos tüntetések idején is hasonló korlátozások voltak érvényben. Egyesek alternatív technológiákkal próbálnak hozzáférni a világhálóhoz, miközben a nemzetközi sajtó továbbra is figyelemmel kíséri a térség eseményeit.
Irán amerikai katonai bázisokat támad
Robbanások rázták meg Katart és több öböl menti országot, miután rakétatámadások érték a térségben található amerikai katonai létesítményeket. Az Egyesült Arab Emírségekben halálos áldozatokról számoltak be. Bahreinben is feszültté vált a helyzet. A helyi hatóságok szerint rakétatámadás érte az amerikai haditengerészet egyik létesítményét, és robbanásokat észleltek a szigetország fővárosban. Az amerikai nagykövetség korábban arra figyelmeztette az állampolgárokat, hogy maradjanak fedezékben, miután Bahrein felett rakéta- és drónfenyegetésekről számoltak be.
Katar fővárosában, Dohában is légiriadót fújtak, majd több robbanás hallatszott. Katar ad otthont az Al Udeid légibázisnak, amely a legnagyobb amerikai katonai létesítmény a régióban. Az ország védelmi minisztériuma közölte, hogy „sikeresen elhárítottak több, az ország területét célzó támadást”. Egy katari tisztviselő az AFP hírügynökségnek azt mondta, hogy egy amerikai Patriot lelőtt egy iráni rakétát.
További Külföld híreink
A brit kormány közölte, hogy elítélik a közel-keleti helyzet további eszkalációját, London elsődleges célként a térségben tartózkodó brit állampolgárok biztonságát jelölte meg. A brit miniszterelnök rendkívüli kormányülést hív össze.
Donald Trump: Valóban igaz lehet, hogy megölték Ali Hamenei ajatollahot
Donald Trump amerikai elnök az NBC televíziónak úgy nyilatkozott: valóban igaz lehet, hogy megölték Ali Hamenei ajatollahot, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjét a szombat reggel indított amerikai-izraeli légicsapásokban.
„Az az érzésünk, hogy valóban ez történt” – mondta Trump arra a kérdésre, hogy mit gondol azokról az izraeli forrásokból származó hírekről, amelyek szerint Hameneivel végeztek az offenzíva során.
Az amerikai elnök hozzátette: az Iránban döntéseket hozó emberek többsége halott.
Korábban a Reuters arról írt, hogy lapuknak egy magas rangú izraeli tisztségviselő közölte: Irán legfelsőbb vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban.
A tisztségviselő szerint a 1989 óta hatalmon lévő Ali Hamenei ajatollah életét vesztette, és a holttestét is megtalálták.
Hamenei rezidenciája a mai támadásokban jelentős károkat szenvedett. Nem sokkal korábban ugyanakkor az iráni külügyminisztérium még azt közölte, hogy a legfelsőbb vezető „épségben és biztonságban van”.
Megtalálták Hamenei holttestét, fénykép bizonyítja
– tette közzé bejegyzését Kulifai Máté, A Hetek főszerkesztő-helyettese.
Közösségi oldalán azt írta, hogy az izraeli vadászgépek mintegy harminc bombát dobtak Ali Hamenei iráni ajatollah teheráni rezidenciájára. Bejegyzése szerint az akciót alapos titkosszolgálati előkészítés előzte meg, és az izraeli légierő több mint ötszáz célpontot támadott Irán területén.
A posztban arra is kitért, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök friss videóüzenetében úgy fogalmazott: egyre több jel utal arra, hogy az iráni vallási vezető „nincs többé”. Kulifai szerint
izraeli hatóságok megerősítették, hogy Hamenei közvetlen környezetéből többen meghaltak, köztük családtagjai és biztonsági vezetője.
A bejegyzésben felidézte, hogy az iráni média korábban azt ígérte, Hamenei hamarosan beszédet mond, ez azonban nem történt meg. Az iráni külügyminiszter egy nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az ajatollah életben van, „amennyire tudja”.
Kulifai Máté szerint az izraeli 12-es csatorna arról számolt be, hogy
Netanjahunak bemutatták az ajatollah holttestéről készült fotót, amelyet a romok közül emeltek ki.
Az állításokat az iráni fél nem erősítette meg, és független forrásból sem támasztották alá.
Borítókép: Teherán a támadások után (Fotó: AFP)
