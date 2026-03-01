Lángba borult a Közel-Kelet, Irán amerikai katonai létesítményeket is célba vett + videó

Irán külügyminisztériuma közölte, hogy tisztában volt azzal, hogy az Egyesült Államok és Izrael csapásokat tervez, miután a genfi tárgyalások legutóbbi fordulója sem hozott áttörést.

Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsa (SNSC) kemény megtorlást helyezett kilátásba az Egyesült Államok és Izrael közös légicsapásai után.

A BBC beszámolója szerint Donald Trump egy videóban arra buzdította az irániakat, hogy a nagyszabású támadások után vegyék át az irányítást az országban. Az iráni biztonsági erők tagjainak azt üzente, hogy mentességet kapnak, ha leteszik a fegyvert, ellenkező esetben biztos halállal néznek szembe. Az izraeli hadsereg a délelőtt folyamán bejelentette, hogy további légicsapásokat hajtanak végre nyugat-iráni katonai célpontok ellen, miközben több iráni városból is robbanásokról érkeztek jelentések.

Iránban a NetBlocks jelentése szerint szinte teljesen leállt az internet. A jelenség nem példa nélküli: a múlt hónapban az országos tüntetések idején is hasonló korlátozások voltak érvényben. Egyesek alternatív technológiákkal próbálnak hozzáférni a világhálóhoz, miközben a nemzetközi sajtó továbbra is figyelemmel kíséri a térség eseményeit.

⚠️ Confirmed: Network data show #Iran is now in the midst of a near-total internet blackout with national connectivity at 4% or ordinary levels. The incident comes amid US and Israeli combat operations and matches measures used during last year's war with Israel. pic.twitter.com/1XunOr4Q19 — NetBlocks (@netblocks) February 28, 2026

Irán amerikai katonai bázisokat támad

Robbanások rázták meg Katart és több öböl menti országot, miután rakétatámadások érték a térségben található amerikai katonai létesítményeket. Az Egyesült Arab Emírségekben halálos áldozatokról számoltak be. Bahreinben is feszültté vált a helyzet. A helyi hatóságok szerint rakétatámadás érte az amerikai haditengerészet egyik létesítményét, és robbanásokat észleltek a szigetország fővárosban. Az amerikai nagykövetség korábban arra figyelmeztette az állampolgárokat, hogy maradjanak fedezékben, miután Bahrein felett rakéta- és drónfenyegetésekről számoltak be.