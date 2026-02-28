Irán destabilizációja súlyos migrációs nyomást jelenthet Európának

Irán a jelenlegi konfliktusban korlátozottan számíthat közel-keleti szövetségeseire, mivel azok az elmúlt években súlyos katonai és politikai veszteségeket szenvedtek. Fennáll a veszélye annak, hogy Teherán Európában működő hálózatokat aktivál, illetve hogy az iszlamista rezsimmel szimpatizáló csoportok önállóan lépnek működésbe. 2025 májusában a brit rendőrség egy héttagú, iráni kötődésű terrorsejtet számolt fel.

Reális esélye van annak is, hogy különböző bevándorló-hátterű és baloldali csoportok agresszív akciókba kezdenek, ahogy ez a gázai konfliktus idején már megtörtént

– mutatott rá a cikk.

Kiemelték: Az iráni konfliktus eszkalációja reális forgatókönyv. Bár a szemben álló felek kommunikációjuk szerint igyekeznek megkímélni a civil célpontokat, a konfliktus emberi, biztonsági és gazdasági következményei súlyos migrációs hullámot indíthatnak el Európa irányába.

Irán eddig is súlyos gazdasági gondokkal küzdött: 2025-ben 28–30 millió ember tartozott gazdaságilag sérülékeny kategóriába.

A Világbank háborúval nem számoló előrejelzése a 2025–2026-os időszakra további 2,5–3 millió ember szegénységbe csúszását vetíti előre. A jelenlegi háború ezt a helyzetet tovább súlyosbítja. Egy 2023-as felmérés szerint az irániak 93 százalékának fejében már megfordult a kivándorlás gondolata. Válsághelyzetben a gondolatot egyre több esetben követheti tett – számolt be róla a Fókuszpont.

A politikai körülmények megnehezítik az európai védekezést. Az EU külpolitikájáért felelős Külügyek Tanácsa február 19-én terrorszervezetnek minősítette a Forradalmi Gárdát. Eközben az Európai Parlament és több európai politikai fórum is rámutatott az elmúlt hónapok iráni tüntetéseit követő hatósági megtorlásokra, amelyek során becslések szerint 30 000 ember vesztette életét.