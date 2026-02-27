Bajnokok LigájaLiverpoolPSGBarcelonasorsolásSzoboszlai DominikReal MadridSallai Roland

Ellenfelet kaptak Szoboszlaiék a BL-ben, megvalósult minden magyar álma, a Real foghatja a fejét

Pénteken az UEFA svájci középpontjában, Nyonban tartották a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének sorsolását. A Liverpool a Galatasaray ellen játszik, így ahogy ősszel, most is találkoznak a csapatok, és arra is esély van, hogy egyszerre három magyar legyen a pályán. A nyolcaddöntő slágermeccse a Real Madrid–Manchester City lesz.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 12:20
A Liverpool a BL-nyolcaddöntőben a visszavágót fogja hazai pályán játszani márciusban
A Liverpool a BL-nyolcaddöntőben a visszavágót fogja hazai pályán játszani márciusban Fotó: YASIN AKGUL Forrás: AFP
Az alapszakaszból az első nyolc helyen zárt, míg 9–24-ig végzettek közül a playoff során továbbjutott csapatokkal alakult ki a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének mezőnye , ahol három magyar játékos érdekelt (Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpoolban, Sallai Roland a Galatasarayban). A legrangosabb európai kupasorozat továbbra is angol dominanciát hoz, mind a hat szigetországi együttes talpon van még, emellett három spanyol, két német, egy francia, török, olasz, norvég és portugál csapat van versenyben a BL-trófeáért, amelyet a budapesti döntőben lehet elhódítani május 30-án.

Az idei BL kiírás utolsó sorsolását tartották február végén Svájcban, kialakult az ágrajz a budapesti döntőig
Az idei BL-kiírás utolsó sorsolását tartották február végén Svájcban, kialakult az ágrajz a budapesti döntőig   Fotó: HAROLD CUNNINGHAM / AFP

BL: ez volt az utolsó sorsolás a budapesti döntő előtt

Már a pénteki, nyoni sorsolás előtt minden csapat azt biztosan tudta, hogy mely két együttes közül kap ellenfelet – az alapszakasz első nyolc helyezettjéhez párosítottak egy-egy, a playoffból továbbjutó együttest. Amióta az új, 36 csapatos alapszakasz van, azóta az UEFA a nyolcaddöntők sorsolása után a döntőig vezető teljes ágrajzot megcsinálja, így a február 27-ei sorsolás egyben az utolsó is a mostani idényben. 

Azt már a sorsolás előtt tudni lehetett, hogy rangadókból itt már nem lesz hiány. A címvédő PSG-re a Chelsea vagy a Barcelona vár, míg a Liverpool az Atlético Madrid vagy a Sallai Rolandot szerepeltető, az előző körben a Juventust kiejtő Galatasaray ellen játszik.

A BL-nyolcaddöntős párosítások ágrajz szerint

A sorsolást Ivan Rakitic segítette, aki a Barcelonával 2015-ben Berlinben nyert BL-t. Mutatjuk ágrajz szerint, hogy a horvát középpályás milyen párosításokat hozott össze.

  • Real Madrid–Manchester City
  • Atalanta–Bayern München
  • PSG–Chelsea
  • Galatasaray–Liverpool
  • Newcastle–Barcelona
  • Atlético Madrid–Tottenham
  • Bodö/Glimt–Sporting
  • Bayer Leverkusen–Arsenal

Az ágrajz alapján egyértelműen a felső négyes az erősebb. A Liverpool ha a Galatasaray-t kiejti, akkor a PSG–Chelsea győztesével találkozik a negyeddöntőben. Mindeközben az alapszakaszt megnyerő Arsenal könnyedén eljuthat az elődöntőbe.

Mikor lesznek a mérkőzések?

A nyolcaddöntő mérkőzései március 10–11-én, illetve 17–18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7–8-án és 14–15-én rendezik, az elődöntőkre pedig április 28–29-én, valamint május 5–6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Pénteken 13 órától az Európa-ligában tartanak sorsolást – ahol a Ludogorecet kiejtő Ferencváros lesz jelen –, míg 14 órától a Konferencialiga lesz soron, ahol Varga Barnabás (a görög AEK Athén) és Baráth Péter (a cseh Sigma Olomouc) lesz érdekelt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

