Ellenfelet kaptak Szoboszlaiék a BL-ben, megvalósult minden magyar álma, a Real foghatja a fejét

Az alapszakaszból az első nyolc helyen zárt, míg 9–24-ig végzettek közül a playoff során továbbjutott csapatokkal alakult ki a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének mezőnye , ahol három magyar játékos érdekelt (Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpoolban, Sallai Roland a Galatasarayban). A legrangosabb európai kupasorozat továbbra is angol dominanciát hoz, mind a hat szigetországi együttes talpon van még, emellett három spanyol, két német, egy francia, török, olasz, norvég és portugál csapat van versenyben a BL-trófeáért, amelyet a budapesti döntőben lehet elhódítani május 30-án.

Az idei BL-kiírás utolsó sorsolását tartották február végén Svájcban, kialakult az ágrajz a budapesti döntőig Fotó: HAROLD CUNNINGHAM / AFP

BL: ez volt az utolsó sorsolás a budapesti döntő előtt

Már a pénteki, nyoni sorsolás előtt minden csapat azt biztosan tudta, hogy mely két együttes közül kap ellenfelet – az alapszakasz első nyolc helyezettjéhez párosítottak egy-egy, a playoffból továbbjutó együttest. Amióta az új, 36 csapatos alapszakasz van, azóta az UEFA a nyolcaddöntők sorsolása után a döntőig vezető teljes ágrajzot megcsinálja, így a február 27-ei sorsolás egyben az utolsó is a mostani idényben.

Azt már a sorsolás előtt tudni lehetett, hogy rangadókból itt már nem lesz hiány. A címvédő PSG-re a Chelsea vagy a Barcelona vár, míg a Liverpool az Atlético Madrid vagy a Sallai Rolandot szerepeltető, az előző körben a Juventust kiejtő Galatasaray ellen játszik.