Végső búcsút vettek a háború magyar áldozatától

Szalókán vettek végső búcsút Kádas Károlytól, aki március 20-én halt meg Szumi megyében. A magyar származású katona temetésén az egész falu részt vett – írja a Kárpáthír.

Kádas Károly 1978. május 10-én született Csapon. Szalókán nőtt fel, ott végezte iskoláit, majd a sorkatonai szolgálatát követően vasúti vállalatoknál dolgozott. 2025 decemberében mozgósították az ukrán fegyveres erőkhöz.