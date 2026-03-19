Végső búcsút vettek a háború magyar áldozatától

Szalókán vettek végső búcsút Kádas Károlytól, aki március 20-én halt meg Szumi megyében. A magyar származású katona temetésén az egész falu részt vett – írja a Kárpáthír.
Kádas Károly 1978. május 10-én született Csapon. Szalókán nőtt fel, ott végezte iskoláit, majd a sorkatonai szolgálatát követően vasúti vállalatoknál dolgozott. 2025 decemberében mozgósították az ukrán fegyveres erőkhöz.
Március 10-én veszítette életét Szumi megyében a frontvonalon.
