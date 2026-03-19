UkrajnaKárpátaljaorosz-ukrán háború

Végső búcsút vettek a háború magyar áldozatától

A kárpátaljai Szalókán végső búcsút vettek Kádas Károlytól, aki március 10-én esett el Szumi megyében. A magyar férfi búcsúztatásán helyi tisztségviselők is részt vettek a falu lakói és a helyi katonák mellett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 22:04
Fotó: MICHAEL SORROW Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szalókán vettek végső búcsút Kádas Károlytól, aki március 20-én halt meg Szumi megyében. A magyar származású katona temetésén az egész falu részt vett – írja a Kárpáthír

Újabb magyar származású áldozata van a háborúnak
Fotó: Anadolu

Kádas Károly 1978. május 10-én született Csapon. Szalókán nőtt fel, ott végezte iskoláit, majd a sorkatonai szolgálatát követően vasúti vállalatoknál dolgozott. 2025 decemberében mozgósították az ukrán fegyveres erőkhöz. 

Március 10-én veszítette életét Szumi megyében a frontvonalon. 

A temetési szertartáson a rokonok, a csapi kistérség tisztségviselői és a helybeliek élő folyosót alkotva búcsúztak a katonától. Kádas Károlyt a szalókai temetőben helyezték végső nyugalomra. Szülei és nővére gyászolja.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kádas Károly gyanús körülmények között halt meg, ő az ukrán kényszersorozás újabb magyar áldozata. Az abszurd ukrán magyarázat szerint Kádas Károly többször meglőtte magát, sőt még a fegyvert is eltüntette. Az Ellenpont helyi forrásai szerint a család arra gyanakszik, hogy rokonukat megölhették az ukrán hadseregben, még mielőtt kiküldték volna a frontra.

 

Borítókép: Katonasírok egy ukrán temetőben (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Szomorú hírt közölt Szijjártó Péter

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpeti

Peti még nem talált ki magától semmit

Bayer Zsolt avatarja

Csak az asszony lehallgatását.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
