Rekordon a háztartások vagyona, egyre népszerűbb egy befektetés
A magyar háztartások pénzügyi vagyona újabb történelmi csúcsra emelkedett: már több mint 124 ezermilliárd forintnyi megtakarítással rendelkezik a lakosság. A friss adatok szerint egyre többen fordulnak a befektetési alapok és részvények felé, miközben az állampapírok korábbi fölénye mérséklődni látszik. A lakosság tehát továbbra is tesz félre pénzt, de már nem ugyanúgy, mint néhány évvel ezelőtt.
