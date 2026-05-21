Újabb bizonyíték, hogy a legbiztonságosabb, legkorszerűbb blokkokból áll majd Paks II

A modern, orosz 3+ generációs atomerőművek esetében a biztonság már nem pusztán egyetlen rendszer vagy technológia kérdése, hanem egymásra épülő, többszörösen redundáns, aktív és passzív védelmi rendszerek összessége. A védelmi rendszerek egymástól függetlenül is működnek, a törökországi Akkuyu Atomerőmű építéséről érkező legfrissebb hírek pedig ismét jól mutatják, hogy Paks II a legkorszerűbb és legbiztonságosabb technológiát képviseli. Működő referenciája is lesz.

M. Orbán András
2026. 05. 21. 9:24
Épül Paks II Atomerőmű Fotó: Polyák Attila
A Paks II beruházás kapcsán gyakran háttérbe szorul a közbeszédben, hogy ezek az új blokkok nem a korábbi generációs atomerőművek egyszerű továbbfejlesztései, hanem alapvetően új biztonsági szemlélet mentén megtervezett létesítmények. 

A modern nukleáris iparban ma már alapkövetelmény, hogy még rendkívül kis valószínűségű, összetett üzemzavari helyzetek esetén is fennmaradjanak azok a fizikai védelmi funkciók, amelyek biztosítják a reaktor stabilitását és a radioaktív anyagok környezetbe jutásának megakadályozását

 – hangsúlyozta a szakértő.

A törökországi hírek tehát túlmutatnak egy egyszerű berendezésszállításon vagy szerelési munkán. Valójában azt jelzik, hogy a modern nukleáris ipar – különösen a 3+ generációs blokkok esetében – rendkívül összetett, többszörösen védett rendszereket alkalmaz annak érdekében, hogy az atomerőművek még extrém körülmények között is biztonságosan működhessenek. Látható, hogy Paks II-re garantáltan a legbiztonságosabb technológia kerül.

