Újabb bizonyíték, hogy a legbiztonságosabb, legkorszerűbb blokkokból áll majd Paks II

A Paks II beruházás kapcsán gyakran háttérbe szorul a közbeszédben, hogy ezek az új blokkok nem a korábbi generációs atomerőművek egyszerű továbbfejlesztései, hanem alapvetően új biztonsági szemlélet mentén megtervezett létesítmények.

A modern nukleáris iparban ma már alapkövetelmény, hogy még rendkívül kis valószínűségű, összetett üzemzavari helyzetek esetén is fennmaradjanak azok a fizikai védelmi funkciók, amelyek biztosítják a reaktor stabilitását és a radioaktív anyagok környezetbe jutásának megakadályozását

– hangsúlyozta a szakértő.

A törökországi hírek tehát túlmutatnak egy egyszerű berendezésszállításon vagy szerelési munkán. Valójában azt jelzik, hogy a modern nukleáris ipar – különösen a 3+ generációs blokkok esetében – rendkívül összetett, többszörösen védett rendszereket alkalmaz annak érdekében, hogy az atomerőművek még extrém körülmények között is biztonságosan működhessenek. Látható, hogy Paks II-re garantáltan a legbiztonságosabb technológia kerül.