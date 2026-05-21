Nem Lisztes Krisztián bukta a legnagyobbat a Fradinál, Dibusszal egy szinten van

Mi lesz Abu Fani sorsa?
Ezen listán még érdekes Abu Fanit megnézni, aki az utolsó hetekben már egyre kevesebb lehetőséget kapott, a derbin és a kupadöntőn is csak csereként állt be, míg az utolsó fordulóban a Zalaegerszeg ellen 3-0-ra megnyert meccsen végig a kispadon ült – s könnyen lehet, hogy utoljára a kupadöntőben szerepelt a Fradi színeiben. Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója szerint ugyanis Abu Fani távozási szándéka világos. Hajnal szerint az egyik várható távozó nyáron Abu Fani lesz, sajtóhírek szerint az izraeli középpályást korábbi edzője, Dejan Sztankovics szeretné a Crvena zvezdához csábítani.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!