Rendkívüli

Német elemzés: a lengyel titkosszolgálat is beavatkozhatott a magyar választási kampányba

Lisztes KrisztiánNB IFerencvárosDibusz DénesTransfermarkt

Nem Lisztes Krisztián bukta a legnagyobbat a Fradinál, Dibusszal egy szinten van

Az ezüstérmes Ferencváros egyik legjobb nyári átigazolás volt Gabriel Kanikovszki egy éve, az izraeli középpályás a Maccabi Tel-Avivtól érkezett, ahol korábban már dolgozott együtt Robbie Keane-nel. Most a Transfermarkt legutóbbi helyzetjelentése is mutatja, egyértelműen Kanikovszki a Fradi legértékesebb játékosa. A magyar játékosok közül Dibusz Dénes és Lisztes Krisztián vesztett a legtöbbet.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 9:54
Lisztes Krisztián a mostani idényben az NB III-ban is játszott Forrás: fradi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mi lesz Abu Fani sorsa?

Ezen listán még érdekes Abu Fanit megnézni, aki az utolsó hetekben már egyre kevesebb lehetőséget kapott, a derbin és a kupadöntőn is csak csereként állt be, míg az utolsó fordulóban a Zalaegerszeg ellen 3-0-ra megnyert meccsen végig a kispadon ült – s könnyen lehet, hogy utoljára a kupadöntőben szerepelt a Fradi színeiben. Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója szerint ugyanis Abu Fani távozási szándéka világos. Hajnal szerint az egyik várható távozó nyáron Abu Fani lesz, sajtóhírek szerint az izraeli középpályást korábbi edzője, Dejan Sztankovics szeretné a Crvena zvezdához csábítani.

Lisztes Krisztián egy másik listán van rajta

Cissé pedig úgy harmadik holtversenyben a csapattársaival, hogy az értéke félmillió eurót csökkent, ezzel a legnagyobb árcsökkenőknél is az élen van. S akkor nézzük meg a Fradi keretében a legnagyobb „veszteseket”.

A magyarok közül Dibusz Dénes és Lisztes Krisztin bukta a legnagyobb.

Míg a már 35 éves kapus esetében érthető, hogy az idő előrehaladtával egyre kisebb lesz a piaci értéke – de továbbra is a Fradi első számú kapusa –, addig a még csak 21 éves Lisztes esetében nem ez a megszokott. 

Persze, ha megnézzük, hogy milyen idénye volt, nincs abban semmi meglepő, hogy 200 ezer euróval kevesebbre, azaz másfél millióra taksálják az értékét. Ugyanennyire egyébként Dibuszt és Gruber Zsombort is.

Lisztes még nyáron tért vissza a Fradihoz az Eintracht Frankfurttól kölcsönben. A középpályás mindössze öt alkalommal játszott az első csapatban a mostani idényben, ősszel sérülés miatt nem volt bevethető, míg tavasszal legfőképp azzal került be a hírekbe, hogy az NB III-ban összeszedett egy piros lapot, a durva szabálytalanságért hárommeccses eltiltást is kapott. Az egyelőre nem világos, hogy a Frankfurtnak mi a terve vele, de korábban olyan hírek is felröppentek, hogy a német klub nem szeretné megtartani.

Az egész NB I-ben egyébként a Zalaegerszeg 19 éves védője, Victory Akpe értéke nőtt meg a leginkább, a nigériai játékos neve mellett már 1,9 millió euró virít. Ő is nagy fogás volt a végül ötödik ZTE-nek.

.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekhorvátország

Ezért is támogatom a revíziót

Pozsonyi Ádám avatarja

Ismerjük be, egy kicsit elálmodozni jó. Ennyi szabadság az embernek még ebben pici és törpe korban is kijár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu