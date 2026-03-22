Ismét főszereplő volt Lisztes Krisztián, de erről lemondott volna

Lisztes Krisztián még 2024 nyarán hatmillió euróért igazolt a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurthoz, ám újabb és újabb sérülései miatt nem tudott megragadni a német klub első csapatában. A Fradi ifjú tehetsége tavaly ősszel egy kölcsönüzlet keretében visszatért, az FTC második csapatában pedig fokozatosan nyeri vissza a formáját: az elmúlt fordulóban két gólt is szerzett a támadó. Lisztes Krisztián mostani tette azonban beárnyékolja a közelmúlt pozitív történéseit.

Az utóbbi hetekben egyre jobb formát mutatott Lisztes Krisztián (Fotó: Fradi.hu)

Piros lapot kapott Lisztes Krisztián

Magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott a Ferencváros második számú csapata a PTE-PEAC ellen az NB III Délnyugati csoportjában, azonban mégsem lehetett teljes a zöld-fehérek öröme. A hosszú sérülése után visszatérő Lisztes Krisztiánnak hatalmas szüksége lenne a játékpercekre, ennek okán a kezdőcsapatban kapott helyet, azonban idő előtt el kellett hagynia a pályát a támadónak.

A csakfoci.hu cikke szerint a 68. percben Lisztes egy párharc során úgy fordult a labda irányába, hogy kezével eltalálta az ellenfél játékosát, rögtön villant a piros lap. A beszámoló szerint a döntés túlzónak tűnt.

Ez most különösen rosszul jött az újra formába lendülő Lisztes Krisztiánnak, akinek eltökélt célja, hogy visszaverekedje magát a Ferencváros első csapatába. A fiatal támadónak hogyha valamire, akkor a játékpercekre égető szüksége lenne, azonban két meccset biztos ki kell hagynia a kiállítás miatt.