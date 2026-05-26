Történelmi magyar kudarc, de megvan az első magyar siker Párizsban

Marozsán Fábián egyesben a szerb Miomer Kecmanovicstól kapott ki a Roland Garros első fordulójában, párosban vette az első akadályt. Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Reis

Marozsán párosban javított

A nap magyar sikerét Marozsán Fábián szállította párosban. Az olasz Mattia Belluccival az oldalán 7:6, 6:4-re legyőzte a francia Clement Chidekh, Valentin Royer kettőst, ezzel bejutott a második fordulóba.

A párosversenyekben még több magyar is érdekelt. Fucsovics Márton az amerikai Marcos Gironnal, Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechhel, Udvardy Panna az ukrán Olekszandra Olijnyikovával nevezett – ők egymás ellenfelei lesznek –, míg Stollár Fanny az amerikai Asia Muhammad oldalán szerepel a női páros főtábláján.

Adam Walton nehezen fogta fel, hogy kiverte Danyiil Medvegyevet. Fotó: Anadolu

Fritz után Medvegyev is kiesett

A keddi játéknap legnagyobb meglepetését Danyiil Medvegyev okozta, a férfitorna hatodik kiemeltje ötszettes csatában kikapott az ausztrál Adam Waltontól, azaz Taylor Fritz után újabb top tízes játékos búcsúzott, igaz, a salak egyiküknek sem a kedvenc borítása.

A nőknél a favoritok közül Arina Szabalenka és Coco Gauff is magabiztosan vette az első akadályt: Szabalenka Jessica Bouzas Maneirót, Gauff Taylor Townsendet győzte le két játszmában.