Történelmi magyar kudarc, de megvan az első magyar siker Párizsban

Gálfi Dalma két szettben, 7:5, 6:4-re kikapott az egyiptomi Mayar Sheriftől a Roland Garros első fordulójában, ezzel eldőlt, hogy egyesben mind az öt főtáblás magyar teniszező már a nyitókörben búcsúzott Párizsban. Ehhez hasonló magyar mérlegre Grand Slam-tornán nem találunk korábbi példát. Némi vigasz, hogy párosban több magyar teniszező is érdekelt, Marozsán Fábián az olasz Mattia Belluccival már be is jutott a második fordulóba.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 17:52
Gálfi Dalma jól kezdett, de aztán megtorpant és kikapott
Marozsán párosban javított

A nap magyar sikerét Marozsán Fábián szállította párosban. Az olasz Mattia Belluccival az oldalán 7:6, 6:4-re legyőzte a francia Clement Chidekh, Valentin Royer kettőst, ezzel bejutott a második fordulóba.

A párosversenyekben még több magyar is érdekelt. Fucsovics Márton az amerikai Marcos Gironnal, Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechhel, Udvardy Panna az ukrán Olekszandra Olijnyikovával nevezett – ők egymás ellenfelei lesznek –, míg Stollár Fanny az amerikai Asia Muhammad oldalán szerepel a női páros főtábláján.

Fritz után Medvegyev is kiesett

A keddi játéknap legnagyobb meglepetését Danyiil Medvegyev okozta, a férfitorna hatodik kiemeltje ötszettes csatában kikapott az ausztrál Adam Waltontól, azaz Taylor Fritz után újabb top tízes játékos búcsúzott, igaz, a salak egyiküknek sem a kedvenc borítása.

A nőknél a favoritok közül Arina Szabalenka és Coco Gauff is magabiztosan vette az első akadályt: Szabalenka Jessica Bouzas Maneirót, Gauff Taylor Townsendet győzte le két játszmában.

 

