Történelmi magyar kudarc, de megvan az első magyar siker Párizsban

Marozsán párosban javított
A nap magyar sikerét Marozsán Fábián szállította párosban. Az olasz Mattia Belluccival az oldalán 7:6, 6:4-re legyőzte a francia Clement Chidekh, Valentin Royer kettőst, ezzel bejutott a második fordulóba.
A párosversenyekben még több magyar is érdekelt. Fucsovics Márton az amerikai Marcos Gironnal, Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechhel, Udvardy Panna az ukrán Olekszandra Olijnyikovával nevezett – ők egymás ellenfelei lesznek –, míg Stollár Fanny az amerikai Asia Muhammad oldalán szerepel a női páros főtábláján.
Fritz után Medvegyev is kiesett
A keddi játéknap legnagyobb meglepetését Danyiil Medvegyev okozta, a férfitorna hatodik kiemeltje ötszettes csatában kikapott az ausztrál Adam Waltontól, azaz Taylor Fritz után újabb top tízes játékos búcsúzott, igaz, a salak egyiküknek sem a kedvenc borítása.
A nőknél a favoritok közül Arina Szabalenka és Coco Gauff is magabiztosan vette az első akadályt: Szabalenka Jessica Bouzas Maneirót, Gauff Taylor Townsendet győzte le két játszmában.
