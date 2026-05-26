Két korábbi válogatott játékos és szakértő szerint irreális fizetések vannak a magyar kézilabdában

– Izlandnak nincs komoly bajnoksága, de remek férfi-kézilabdaválogatottja van – vette át a szót Császár Gábor. – Miért? Mert a legjobb játékosai elmentek külföldre játszani. Ugyanez a helyzet megfigyelhető Svájc esetében is. Olaszország? Ott van a világbajnokságon, míg a magyar szövetség a szabadkártyában reménykedik, azért ez komoly figyelmeztetés mindenki számára.

Mi lesz a magyar kirakatcsapatokkal?

– Magyarországnak négy kirakatcsapata van ebben a sportágban. A férfiaknál a Veszprém és a Szeged, a nőknél a Fradi és a Győr.

A férfiaknál a Szeged talán jobb gazdasági háttérrel indul neki a következő idénynek, mint a Veszprém, ráadásul a magyarokra próbálnak építeni.

Más a helyzet a Veszprémmel, ahol teljes a bizonytalanság. Vannak, akik szerint egy évig tudják még tartani ezt a szintet, vannak, akik szerint nem. Ezt ma még nem lehet tudni – mondta el Császár Gábor. Borsos Attila is azt mondta, hogy jelenleg a Veszprém csapata van a legnehezebb helyzetben, mert hiába életképes a brand és komoly a marketing, de a gazdasági helyzetet pontosan nem lehet tudni. A női élcsapatoknál a Fradi helyzetét is kritikusnak tartja Borsos Attila. – Csak abban lehet reménykedni, hogy a Fradi női kézilabda megmenekül, de a fizetéseket itt is racionalizálni kell. A Győr helyzetét ebben a tekintetben stabilabbnak lehet megítélni – mondta Borsos Attila.

A férfi-kézilabdaválogatott nincs egyszerű helyzetben

Forrnak az indulatok a férfi-kézilabdaválogatott ügyében is. Borsos Attila szerint a helyzet komoly, és Chema Rodríguez szövetségi kapitány helyzete sem egyszerű. Az biztos, hogy az elnökség június 2-án ül össze, s hallgatja meg a spanyol szakember beszámolóját. Borsos Attila szerint két mérkőzésre kellett felkészíteni a csapatot. Elvárható lett volna, hogy a 120 percre (a két meccsre), annak minden egyes percére forgatókönyvet készítsenek. Ami a visszavágó utolsó magyar támadását illeti, továbbra is kérdés, hogy miért nem lehetett hét a hat ellen támadni. Ennek a kérdésnek a fontosságát és a saját felelősségét már Chema Rodríguez is elismerte. – Igazából az a nehéz, hogy az MKSZ elnökségében olyan emberek is ülnek, akik nem annyira járatosak a szakmai kérdésekben, mégis nekik kell majd dönteni – mondta Borsos Attila. – Felmerül az is, hogy egyes játékosok miért nem kaptak komolyabb szerepet, gondolok itt Máthé Dominik esetére.

A kapusok helyzetét sem lehet megkerülni, mert Mikler Roland visszahívása igenis indokolt lett volna abban a helyzetben, amikor a válogatott két alapkapusa alig játszik Németországban.

