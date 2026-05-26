Két korábbi válogatott játékos és szakértő szerint irreális fizetések vannak a magyar kézilabdában

Forrong a magyar sport, és nincs megnyugvás a magyar kézilabdasportban sem. Nemcsak azért, mert a férfiválogatott elbukta a szerbek elleni vb-selejtezőt, és most a szabadkártyára vár, hanem azért is, mert a klubok is komoly bizonytalansággal szembesülnek. Az egykori világválogatott Borsos Attila és Császár Gábor is kemény véleményt fogalmazott meg a kialakult helyzettel kapcsolatban.

Lantos Gábor
2026. 05. 26. 17:39
A magyar kézilabda-válogatott a kiesés után is tapsot kapott Veszprémben Fotó: Ladóczki Balázs
– Izlandnak nincs komoly bajnoksága, de remek férfi-kézilabdaválogatottja van – vette át a szót Császár Gábor. – Miért? Mert a legjobb játékosai elmentek külföldre játszani. Ugyanez a helyzet megfigyelhető Svájc esetében is. Olaszország? Ott van a világbajnokságon, míg a magyar szövetség a szabadkártyában reménykedik, azért ez komoly figyelmeztetés mindenki számára.

 

Mi lesz a magyar kirakatcsapatokkal?

– Magyarországnak négy kirakatcsapata van ebben a sportágban. A férfiaknál a Veszprém és a Szeged, a nőknél a Fradi és a Győr.

A férfiaknál a Szeged talán jobb gazdasági háttérrel indul neki a következő idénynek, mint a Veszprém, ráadásul a magyarokra próbálnak építeni.

Más a helyzet a Veszprémmel, ahol teljes a bizonytalanság. Vannak, akik szerint egy évig tudják még tartani ezt a szintet, vannak, akik szerint nem. Ezt ma még nem lehet tudni – mondta el Császár Gábor. Borsos Attila is azt mondta, hogy jelenleg a Veszprém csapata van a legnehezebb helyzetben, mert hiába életképes a brand és komoly a marketing, de a gazdasági helyzetet pontosan nem lehet tudni. A női élcsapatoknál a Fradi helyzetét is kritikusnak tartja Borsos Attila. – Csak abban lehet reménykedni, hogy a Fradi női kézilabda megmenekül, de a fizetéseket itt is racionalizálni kell. A Győr helyzetét ebben a tekintetben stabilabbnak lehet megítélni – mondta Borsos Attila.

 

A férfi-kézilabdaválogatott nincs egyszerű helyzetben

Forrnak az indulatok a férfi-kézilabdaválogatott ügyében is. Borsos Attila szerint a helyzet komoly, és Chema Rodríguez szövetségi kapitány helyzete sem egyszerű. Az biztos, hogy az elnökség június 2-án ül össze, s hallgatja meg a spanyol szakember beszámolóját. Borsos Attila szerint két mérkőzésre kellett felkészíteni a csapatot. Elvárható lett volna, hogy a 120 percre (a két meccsre), annak minden egyes percére forgatókönyvet készítsenek. Ami a visszavágó utolsó magyar támadását illeti, továbbra is kérdés, hogy miért nem lehetett hét a hat ellen támadni. Ennek a kérdésnek a fontosságát és a saját felelősségét már Chema Rodríguez is elismerte. – Igazából az a nehéz, hogy az MKSZ elnökségében olyan emberek is ülnek, akik nem annyira járatosak a szakmai kérdésekben, mégis nekik kell majd dönteni – mondta Borsos Attila. – Felmerül az is, hogy egyes játékosok miért nem kaptak komolyabb szerepet, gondolok itt Máthé Dominik esetére. 

A kapusok helyzetét sem lehet megkerülni, mert Mikler Roland visszahívása igenis indokolt lett volna abban a helyzetben, amikor a válogatott két alapkapusa alig játszik Németországban.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány senkit sem hibáztat a magyar kézilabda-válogatott kudarca, a Szerbia elleni világbajnoki selejtezős párharc elvesztése után
Chema Rodrígueznek (középen) választ kell adni a kérdésekre. Fotó: Ladóczki Balázs

Borsos azt is elmondta, hogy a hetesek elvégzését is ki kellett volna osztani, nem lett volna szabad mindent Imre Bencére bízni. Boros szerint nem az a cél, hogy elüldözzük a kapitányt, de ezekre a szakmai kérdésekre megfelelő válaszokat kell adnia a spanyol edzőnek. 

Máthé Dominik nem sokkal a kiesés után keményen beszélt arról, hogy mellőzte őt a szövetségi kapitány. – Ha egy játékos ezt az utat választotta, amit most Dominik, akkor teszi ezt, ha a zárt körben már nem tudja elmondani a véleményét. 

Ha ez így van, az nagyon nem jó dolog. Ebben az esetben nem bűn, ha egy sportoló a nyilvánossághoz fordul – mondta el Borsos Attila. 

– A válogatott nem a szövetség és nem a kapitány hitbizománya – folytatta Borsos. 

 

A válogatott eredményei mutatják meg, hol tart a sportág

Császár Gábor szerint már a januári férfikézilabda Eb-n is sok minden kiderült. Akkor két hét alatt az derült ki, hogy nem közelítettünk a világelithez, hanem távolodtunk tőlük. – Nem volt már meg az az érzés, ami korábban, s amikor nyertünk, akkor is volt az embernek hiányérzete – mondta Császár Gábor. 

Az Eb után nem történt meg komoly szembenézés, mindenki azt mondta, hogy megyünk tovább, miközben tudtuk, hogy a vb-selejtezőn komoly ellenfél, Szerbia következik.

A kommunikáció ez volt, ebben is lehetett volna kicsit fejlődni, a komoly szembenézés az Eb után elmaradt.

A szabadkártya kérdéséről Borsos Attila a következőket mondta: – Függetlenül attól, hogy kapunk-e szabadkártyát vagy nem, a szakmai kérdéseket meg kell tárgyalni, ezek nem kerülhetőek meg – mondta el az egykori világválogatott játékos. – Nagy viták kellenének, amelyek előre visznek – tette hozzá Császár Gábor. – A kézilabdasportban nagyon sok mindent lehetne jobban csinálni, a válogatott pedig a tükörképe annak, ami ebben a sportágban zajlik.

Itt tartunk tehát most, a magyar szövetség várja a szabadkártyát, mi pedig a június 2-i elnökségi ülést.

 

