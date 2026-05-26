Bekérette az EU az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt

Az Európai Unió elfogadhatatlan eszkalációnak nevezte Moszkva figyelmeztetését, amelyben a külföldi diplomatákat és állampolgárokat Kijev elhagyására szólították fel az orosz támadások veszélyére hivatkozva.

2026. 05. 26. 17:35
Európai Parlament Fotó: SEBASTIEN BOZON
Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője az X közösségi oldalon azt írta: az EU felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy kezdjen valódi béketárgyalásokat, első lépésként egy teljes és feltétel nélküli tűzszünettel. Hangsúlyozta azt is, hogy az Európai Unió ukrajnai delegációja továbbra is Kijevben marad – számol be róla az MTI.

Az orosz külügyminisztérium a hétfői közleményében közölte: az orosz hadsereg következetes és rendszeres csapásokat mér a kijevi hadiipari létesítményekre, válaszul a Luhanszk megyei Sztarobilszkban végrehajtott ukrán dróntámadásra. Moszkva jelezte: a támadás egy pedagógiai szakközépiskolát ért.

A tárca azzal vádolta meg az ukrán vezetést és nyugati támogatóit, hogy megsértették a nemzetközi humanitárius jogot, köztük az 1949-es genfi egyezményeket és a gyermekjogi egyezményt.

Az orosz külügyminisztérium arra figyelmeztetett, hogy a katonai és közigazgatási célpontok Kijev különböző részein találhatók, ezért a külföldi állampolgároknak – köztük a diplomáciai képviseletek és nemzetközi szervezetek munkatársainak – a lehető leghamarabb el kell hagyniuk az ukrán fővárost. A helyi lakosokat pedig arra szólították fel, hogy kerüljék az ukrán katonai és közigazgatási létesítményeket.

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Ukrajna csak akkor számíthat az európai uniós társult tagsági státus előmozdítására, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök konkrét lépéseket tesz a béke irányába. A szlovák kormányfő erről egy Peter Pellegrini államfővel és Richard Rasi házelnökkel folytatott egyeztetést követően beszélt, hangsúlyozva: Pozsony az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárását tartja elsődlegesnek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
