Bekérette az EU az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt

Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője az X közösségi oldalon azt írta: az EU felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy kezdjen valódi béketárgyalásokat, első lépésként egy teljes és feltétel nélküli tűzszünettel. Hangsúlyozta azt is, hogy az Európai Unió ukrajnai delegációja továbbra is Kijevben marad – számol be róla az MTI.

Az orosz külügyminisztérium a hétfői közleményében közölte: az orosz hadsereg következetes és rendszeres csapásokat mér a kijevi hadiipari létesítményekre, válaszul a Luhanszk megyei Sztarobilszkban végrehajtott ukrán dróntámadásra. Moszkva jelezte: a támadás egy pedagógiai szakközépiskolát ért.