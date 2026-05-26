„Segítség, engedjen el!” – Egyetlen nő sincs biztonságban a migránsoktól Nyugat-Európában + videók

Brutális utcai támadások, kiszolgáltatott nők, rettegő turisták – sokkoló felvételek tanúskodnak arról, hogy az illegális bevándorlás miatt teljesen szétesett a közbiztonság Nyugat-Európában. Miközben Spanyolországban mindennapossá vált a rettegés, Pedro Sánchez kormánya félmillió migránst legalizált a lakosság akarata ellenére. Egy konzervatív tartalomkészítő figyelmeztetett: „Európában egyetlen nő sincs biztonságban. A korrupt és gyenge politikusok bűnözőkkel árasztották el városainkat. Ez nem fog jól végződni.”

2026. 05. 26. 16:50
A helyzet annyira tarthatatlanná vált, hogy egyes esetekben már maguk a bevándorlók lépnek fel migráns bűnöző társaikkal szemben Forrás: AFP
Megdöbbentő jelenetek játszódtak le egy bevásárlóközpont előtt: egy nő próbálta megvédeni magát attól a bevándorló férfitól, aki a nyílt utcán támadt rá, és megpróbálta kirabolni. 

A támadó egy táblának vagy leszakított polcdarabnak tűnő tárggyal rontott neki a hölgynek a járókelők szeme láttára.

Egyes migráns bűnözők már a saját vallásukhoz tartozókat sem kímélik, ugyanakkor vannak olyanok is, akik fellépnek az erőszak ellen. 

Londonban egy fiatal pakisztáni bevándorló akadályozta meg, hogy egy migráns férfi kiraboljon és megtámadjon egy muszlim nőt, valamint egy angol férfit.

Sokkoló jelenetet rögzítettek Lisszabonban is: egy migráns brutálisan rátámadt egy portugál nőre, többször fejbe is rúgta. A felvételt megosztó felhasználó szerint 

a támadót börtönbüntetéssel és kitoloncolással kellene sújtani.

A Defend of West X-oldala által megosztott videón egy afrikai bevándorló látható, amint kirabol egy idős, mozgássérült, kerekesszékes férfit Spanyolországban. A kommentelők közül többen is azt írták: 

Ideje lenne kiutasítani az ilyen bűnözőket az országból.

Nyugat-Európa nagyvárosaiban mára tarthatatlanná vált a helyzet

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy Svédországban egy idős nőt kényszerítettek a helye átadására a vonaton, Barcelonában pedig észak-afrikai támadók válogatott kegyetlenséggel vertek meg egy turistát. Franciaországban már a templomban imádkozó asszonyok sincsenek biztonságban: a lakosság körében egyre nagyobb a felháborodás emiatt.

 

Tízből nyolc fiatal elutasítja a migránsamnesztiát, de a spanyol kormányt ez sem érdekli

Írtunk arról is, hogy a Pedro Sánchez vezette baloldali spanyol kormány példátlan lépésre szánta el magát: áprilisban egyetlen tollvonással legalizálták félmillió migráns státusát. Sánchez döntésének árát az a spanyol középosztály fizeti meg, amely már most is a rekordmagas adóterhek és az összeomló közszolgáltatások súlya alatt roskadozik. Egy friss felmérés szerint tízből nyolcan elutasítják a migránsamnesztiát, Pedro Sánchezt azonban nem hatja meg a népakarat. 

Sokan attól tartanak, hogy az intézkedés újabb bevándorlási hullámot indíthat el, és a gazdasági érveket sem tartják meggyőzőnek. 

Elon Musk is nekiment a spanyol kormányfőnek – erről az alábbi cikkünkben részletesen írtunk. 

Tízezrek követelték Pedro Sánchez és kabinetjének lemondását
A tömeges migráció szétverte a közbiztonságot – visszafordítható-e még a folyamat?

A migráció miatt Európa nyugati része egyre kevésbé biztonságos. Több országban már másod- és harmadgenerációs migránsközösségek élnek párhuzamos társadalmakban. 

Egyre többször fordul elő az is, hogy a helyiek a saját kezükbe akarják venni a rendfenntartást, mert elvesztették a bizalmukat az államban. 

Korábban Gönczi Róbertet, a Migrációkutató Intézet elemzőjét kérdeztük arról, hogy visszafordítható-e még ez a folyamat vagy Európa végleg megváltozott.

 

Borítókép: Migránsok Franciaországban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

