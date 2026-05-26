Fotón mutatjuk a borsodi nőt, akiről soha nem hinné el, hogy egy szempillantás alatt fosztja meg az összes vagyonától

A rendelkezésre álló adatok szerint egy ismeretlen asszony április 27-én 12 óra előtt Miskolcon, a Szinvapark és a Malomszög megállóhelyek között közlekedő 1-es villamoson eltulajdonított egy őrizetlenül hagyott táskát, amiben iratok és 203 ezer forint készpénz volt.
A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható asszonnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
