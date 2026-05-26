Pattanásig feszült a helyzet Izrael és a Hezbollah között

Bár a libanoni tűzszünet hivatalosan április 17. óta érvényben van, Izrael és a Hezbollah továbbra is rendszeresen összecsap egymással. Mindkét fél a másikat vádolja a fegyvernyugvás megsértésével.
Az Irán támogatását is élvező síita fegyveres szervezet márciusban kapcsolódott be a háborúba, a Teherán iránti szolidaritásból.
Az elmúlt hetekben ismét kiéleződött a helyzet, és egyre többen tartanak attól, hogy a konfliktus újra teljes körű háborúvá fajulhat.
Irán többször is a libanoni harcok leállítását sürgette annak a megállapodásnak a részeként, amely lezárhatná az Egyesült Államokkal fennálló konfliktusát. Ha Libanon is része lenne a Washington és Teherán közötti egyezségnek, az a Hezbollah számára komoly politikai győzelemként jelenhetne meg.
Paul Salem, a washingtoni Közel-Kelet Intézet elemzője szerint a Hezbollah ezt annak bizonyítékaként értékelné, hogy Irán továbbra is meghatározó erő a térségben, és képes nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra annak érdekében, hogy tűzszünetet kényszerítsen ki Izraellel szemben. Az elemző szerint ez tovább erősítené a szervezet önbizalmát és elszántságát, valamint keményebb belpolitikai fellépésre ösztönözné a Hezbollahot Libanonban.
A konfliktus egyik legfontosabb kérdése továbbra is a Hezbollah lefegyverzése, illetve az izraeli csapatok kivonása a libanoni területekről.
Izrael számára a helyzet különösen súlyos az ország északi részén.
Galileából családok százai költöztek el, gyermekeiket pedig távolabbi iskolákba íratták be, hogy elkerüljék a Hezbollah folyamatos dróntámadásait.
A határ menti településeken élők sok esetben még az óvóhelyekig sem jutnak el időben a légiriadók megszólalásakor. Jobboldali izraeli politikusok erre a harcok további fokozását sürgetve reagáltak, különösen azért, mert attól tartanak, hogy egy amerikai–iráni megállapodás korlátozhatja Izrael mozgásterét a Hezbollahhal szemben.
Az elmúlt hetekben a Hezbollah olyan kamikaze drónokat vetett be, amelyek képesek kijátszani Izrael fejlett elektronikai zavarórendszereit. Izrael válaszul újabb légicsapásokat hajtott végre Türosz városa ellen.
