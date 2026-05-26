Magyar Péter bejelentette: más tisztségekre is kiterjesztenék a cikluskorlátot

Pattanásig feszült a helyzet Izrael és a Hezbollah között

Egyre közelebb kerülhet egy újabb nagyszabású közel-keleti konfliktus, miután olyan információk láttak napvilágot, miszerint Washington állítólag zöld jelzést adhat Izraelnek egy átfogó, a Hezbollah elleni hadműveletre Libanonban. A fejlemények oka, hogy az észak-izraeli térségeket folyamatos dróntámadások sújtják, ami miatt családok százai menekülnek el otthonaikból. Eközben az izraeli oldalon egyes politikusok már nyíltan a háború kiszélesítését követelik.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 15:20
Hezbollah harcosok Forrás: AFP
Bár a libanoni tűzszünet hivatalosan április 17. óta érvényben van, Izrael és a Hezbollah továbbra is rendszeresen összecsap egymással. Mindkét fél a másikat vádolja a fegyvernyugvás megsértésével.

Az Irán támogatását is élvező síita fegyveres szervezet márciusban kapcsolódott be a háborúba, a Teherán iránti szolidaritásból. 

Az elmúlt hetekben ismét kiéleződött a helyzet, és egyre többen tartanak attól, hogy a konfliktus újra teljes körű háborúvá fajulhat.

Irán többször is a libanoni harcok leállítását sürgette annak a megállapodásnak a részeként, amely lezárhatná az Egyesült Államokkal fennálló konfliktusát. Ha Libanon is része lenne a Washington és Teherán közötti egyezségnek, az a Hezbollah számára komoly politikai győzelemként jelenhetne meg. 

Paul Salem, a washingtoni Közel-Kelet Intézet elemzője szerint a Hezbollah ezt annak bizonyítékaként értékelné, hogy Irán továbbra is meghatározó erő a térségben, és képes nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra annak érdekében, hogy tűzszünetet kényszerítsen ki Izraellel szemben. Az elemző szerint ez tovább erősítené a szervezet önbizalmát és elszántságát, valamint keményebb belpolitikai fellépésre ösztönözné a Hezbollahot Libanonban.

A konfliktus egyik legfontosabb kérdése továbbra is a Hezbollah lefegyverzése, illetve az izraeli csapatok kivonása a libanoni területekről.

Izrael számára a helyzet különösen súlyos az ország északi részén. 

Galileából családok százai költöztek el, gyermekeiket pedig távolabbi iskolákba íratták be, hogy elkerüljék a Hezbollah folyamatos dróntámadásait.

A határ menti településeken élők sok esetben még az óvóhelyekig sem jutnak el időben a légiriadók megszólalásakor. Jobboldali izraeli politikusok erre a harcok további fokozását sürgetve reagáltak, különösen azért, mert attól tartanak, hogy egy amerikai–iráni megállapodás korlátozhatja Izrael mozgásterét a Hezbollahhal szemben.

Az elmúlt hetekben a Hezbollah olyan kamikaze drónokat vetett be, amelyek képesek kijátszani Izrael fejlett elektronikai zavarórendszereit. Izrael válaszul újabb légicsapásokat hajtott végre Türosz városa ellen.

 

Egyre fogy a türelem Izrael részéről

Bezalel Smotrich izraeli pénzügyminiszter úgy fogalmazott: a katonákat célzó robbanó drónok nem isteni végzetet jelentenek, és szerinte minden egyes dróntámadás után tíz bejrúti épületnek kellene összeomlania.

 A miniszter emellett bejelentette, hogy 693 millió dolláros költségvetést hagyott jóvá a drónfenyegetés elleni technológiai fejlesztésekre.

Egy másik miniszter, Itamar Ben Gvir még keményebben fogalmazott. Szerinte itt az ideje annak, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök az asztalra csapjon Donald Trump előtt, és világossá tegye, hogy Izrael visszatér a libanoni háborúhoz.

 

Intenzív béketárgyalások folynak az Egyesült Államok közvetítésével

Libanon és Izrael történelmi jelentőségű, amerikai közvetítéssel zajló tárgyalásokat kezdett a múlt hónapban. Május 15-én pedig Tommy Pigott, az amerikai külügyminisztérium szóvivője jelentette be a Hezbollah és az izraeli hadsereg közötti fegyvernyugvás meghosszabbítását 45 nappal.
Június elején már a negyedik tárgyalási fordulóra készülnek, amelyet május 29-én egy katonai delegációk közötti találkozó előz meg a Pentagonban. 

A Hezbollahnak különösen kedvezőtlen időszakban zajlanak ezek a fejlemények. 

A szervezet népszerűsége jelentősen csökkent Libanonban, miután az elmúlt alig több mint két év során kétszer is háborúba sodorta az országot Izraellel. A libanoni kormány igyekszik kihasználni a növekvő társadalmi elégedetlenséget annak érdekében, hogy csökkentse a Hezbollah állami befolyását. Egy olyan amerikai–iráni megállapodás azonban, amely Libanont is érintené, jelentősen megnehezíthetné Bejrútnak a szervezet háttérbe szorítását.

 

Borítókép: Hezbollah-harcosok (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
