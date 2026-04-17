Benjámin Netanjahu megerősítette: tűzszünet lesz Libanon és Izrael között

Tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és a libanoni Hezbollah, miközben az izraeli hadsereg továbbra is a dél-libanoni biztonsági övezetben marad. Benjámin Netanjahu szerint történelmi esély nyílt a békemegállapodásra, amelyet washingtoni közvetítéssel próbálnak előmozdítani. A fegyvernyugvást azonban máris bírálta a Hezbollah, amely az izraeli jelenlét megszüntetését követeli Libanon területén.

2026. 04. 17. 2:15
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Donald Trump amerikai elnök és Joseph Aoun libanoni elnök Forrás: AFP
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön megerősítette a tíznapos tűzszünetet a libanoni Hezbollah síita milíciával, és közölte, hogy az izraeli hadsereg a tűzszünet alatt marad a dél-libanoni ütközőövezetben.

Belegyeztem egy átmeneti, tíznapos tűzszünetbe

– mondta az izraeli kormányfő videóüzenetében.

Mint mondta, a lépés célja esélyt adni a béketárgyalásoknak Libanonnal, amelyek a két ország képviselőinek washingtoni találkozójával vették kezdetüket. Hangsúlyozta, Izraelnek két központi követelése van: a Hezbollah lefegyverzése és a két szomszédos ország közti tartós béke megteremtése.

Netanjahu kiemelte, hogy a tűzszünet idején az izraeli csapatok a Dél-Libanonban kialakított, nagyjából tíz kilométer széles megerősített biztonsági övezetben maradnak. Ez utóbbi a Földközi-tengertől a szíriai határig terjed és az észak-izraeli települések védelmét szolgálja az iráni támogatást élvező Hezbollah támadásaival szemben.

Történelmi lehetőségünk van békemegállapodást kötni Libanonnal

– mutatott rá az izraeli kormányfő. 
Elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök őt és Joseph Aoun libanoni elnököt is meghívta, hogy előmozdíthassák egy ilyen megállapodás megkötését. Véleménye szerint ez azért vált lehetségessé, mert Izrael az utóbbi években a Hezbollahhal vívott háborúban alapvetően el tudta mozdítani az egyensúlyt. Hozzátette, hogy Libanon ezért állt elő a közvetlen béketárgyalások iránti javaslattal, amelyet el is fogadott.

Netanjahu közölte azt is, hogy Trump arról biztosította, hogy az Egyesült Államok fenntartja a Hormuzi-szoros blokádját és megfosztja Iránt nukleáris képességeitől.

A Hezbollah is reagált

A tűzszünet alatt ne legyen szabad az izraeli erőknek szabadon mozogniuk Libanon területén

 – követelte csütörtökön a Hezbollah a tíznapos fegyvernyugvás bejelentésére reagálva. A síita milícia hozzátette: az izraeli csapatok libanoni jelenléte megadja az ellenállás jogát Libanonnak és népének.

Az Irán támogatását élvező szervezet szerint a tűzszünetnek átfogó jelleggel egész Libanon területére ki kell terjednie. Az Izrael elleni háború folytatásának kérdéséről a fejlemények fényében fognak dönteni – tették hozzá.

A Hezbollahhoz közel álló Nabih Berri parlamenti elnök eközben közleményben arra kérte a dél-libanoniakat, hogy halasszák el visszatérésüket lakóhelyükre mindaddig, amíg a helyzet nem tisztázódik, összhangban a tűzszüneti megállapodással.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, miután tárgyalt Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, bejelentette, hogy Izrael és Libanon tíznapos tűzszünetben állapodott meg.

Az elnök közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a fegyvernyugvás washingtoni idő szerint délután öt órakor lép életben, azaz Izraelben és Libanonban éjfélkor (közép-európai idő szerint 23 órakor). Az izraeli haderő – párhuzamosan az Irán elleni műveletekkel – hetek óta ismét offenzívát folytat Libanonban az Irán által támogatott Hezbollah iszlamista szervezet ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

