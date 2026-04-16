Jordan Bardella szerint Ukrajna nem fogja visszafizetni a hitelt

A Nemzeti Tömörülés elnöke továbbra sem támogatja, hogy Franciaország finanszírozza Ukrajna háborúját. Jordan Bardella szerint visszatetsző jelen körülmények között a segély biztosítása, amit ráadásul biztosan nem fog Ukrajna visszafizetni.
A Nemzeti Tömörülés elnöke közösségi oldalán osztott meg egy interjúrészletet. Ebben Jordan Bardella arról beszélt, hogy miközben Franciaországban alapvető szolgáltatások és állami ágak nem működnek, aközben a francia vezetés továbbra is megszámlálhatatlan mennyiségű pénzt önt az ukrajnai háborúba.
„Azt mondjuk a küszködő francia népnek, hogy nincs több pénz a vásárlóerejükre vagy a közszolgáltatásokra, de találunk 18 milliárd eurót Ukrajnának” – foglalta össze a visszatetsző helyzetet Bardella.
A politikus szerint ebben a helyzetben felelőtlenség ekkora mennyiségű pénzt hitelezni, hiszen az EU versenyképessége egyébként is romokban, ráadásul Bardella szerint az is világos, hogy Ukrajna nem fogja visszafizetni ezt a kölcsönt.
