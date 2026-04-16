FranciaországUkrajnaJordan BardellaNemzeti Tömörülésorosz-ukrán háború

Jordan Bardella szerint Ukrajna nem fogja visszafizetni a hitelt

A Nemzeti Tömörülés elnöke továbbra is kitart álláspontja mellett. Jordan Bardella továbbra sem támogatja az Ukrajnának nyújtandó hadikölcsönt, miután biztos benne, hogy azt nem fogják visszafizetni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 10:26
Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
A Nemzeti Tömörülés elnöke továbbra sem támogatja, hogy Franciaország finanszírozza Ukrajna háborúját. Jordan Bardella szerint visszatetsző jelen körülmények között a segély biztosítása, amit ráadásul biztosan nem fog Ukrajna visszafizetni. 

Bardella szerint Ukrajna soha nem fogja visszafizetni ezeket a pénzeket. Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou

A Nemzeti Tömörülés elnöke közösségi oldalán osztott meg egy interjúrészletet. Ebben Jordan Bardella arról beszélt, hogy miközben Franciaországban alapvető szolgáltatások és állami ágak nem működnek, aközben a francia vezetés továbbra is megszámlálhatatlan mennyiségű pénzt önt az ukrajnai háborúba.

„Azt mondjuk a küszködő francia népnek, hogy nincs több pénz a vásárlóerejükre vagy a közszolgáltatásokra, de találunk 18 milliárd eurót Ukrajnának” – foglalta össze a visszatetsző helyzetet Bardella. 

A politikus szerint ebben a helyzetben felelőtlenség ekkora mennyiségű pénzt hitelezni, hiszen az EU versenyképessége egyébként is romokban, ráadásul Bardella szerint az is világos, hogy Ukrajna nem fogja visszafizetni ezt a kölcsönt. 

„Kitartok az Ukrajnának nyújtott új kölcsönnel szembeni ellenállásom mellett, amelyet nem fognak visszafizetni” – fogalmazott.

 A politikus szerint az is világos, hogy a háború eddigi négy éve alatt az Európai Unió vezetése által vitt politika hatástalannak bizonyult. Továbbra sem sikerült közelebb hozni a békét. 

Ez a háború már 2022 óta tart. Több tízezer áldozatot követelt, és a prioritás nem a háború finanszírozása, hanem a tűzszünet megszervezése, Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosítása, valamint Franciaország diplomáciai és katonai függetlenségének visszanyerése

– fogalmazott. 

Borítókép: Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke (Fotó: AFP)

