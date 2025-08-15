Milliárdok Kijevnek: a Nyugat példátlan támogatása és annak ára

Legutóbb, az Európai Bizottság nyilvánosságra hozott,

a 2028–2034 közötti időszakra vonatkozó költségvetési tervezetében körülbelül 366 milliárd eurót irányzott elő Ukrajna támogatására, ami a teljes költségvetési forrás mintegy egyötödét teszi ki.

A sokak által hevesen bírált költségvetési tervezet szerint Ukrajna közvetlen támogatására a tagállami befizetésekből 100 milliárd eurót különítenének el. Ezt újabb, az Európai Unió eladósodásával felvett hitelekkel egészítenék ki, a jelenlegi „Ukrajna Eszköz” mintájára, ami a mostani elosztási arányok alapján további 70–100 milliárd euró hiteltámogatást jelenthet.

Az új alap a korábbi uniós modellhez hasonlóan vissza nem térítendő támogatások és kedvezményes hitelek formájában finanszírozná keleti szomszédunkat.

A tervezett alap forrásait az EU tagállamai közösen biztosítanák, és a támogatás nem csupán humanitárius segítségnyújtásra, hanem hosszú távú fejlesztési projektekre is irányulna, például infrastruktúra helyreállítására, energiaellátás stabilizálására, valamint a gazdasági és társadalmi rendszerek újjáépítésére.

Emellett az EU és a G7-országok közösen indítottak egy 50 milliárd dolláros hitelprogramot, amelyet a befagyasztott orosz jegybanki eszközökből származó kamatbevételekből finanszíroznak.

⚡️ 'We are doubling the Ukraine Facility' — EU proposes 100 billion euros for Ukraine aid fund in 2028–2034 budget.https://t.co/IvH5BzDUeJ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 16, 2025

Orbán Viktor miniszterelnök az Ultrahangnak adott interjúban kemény kritikákat fogalmazott meg az Európai Unió jelenlegi működéséről, különös tekintettel az EU költségvetésére. Úgy vélte, az új büdzsé valójában „egy ukrán költségvetés”, hiszen annak 20-25 százaléka Ukrajnába megy; további 10-11 százalék pedig a korábbi uniós hitelek kamataira. Ez azt jelenti – érvelt –, hogy már most 30-32 százalék a rendszerből „kiment” pénz.

A legnagyobb problémát azonban nem is a számokban látja, hanem abban, hogy a költségvetés továbbra is lehetőséget ad arra, hogy az EU politikai alapon „zsarolja” a tagállamokat, például a források visszatartásával.

Emellett kiemelendő a 150 milliárd eurós SAFE védelmi ipari hitelkeret is, amelynek célja nemcsak az európai védelmi ipar megerősítése, hanem Ukrajna közvetlen és közvetett támogatása, valamint az ukrán hadiipar fejlesztése is.