Felfoghatatlan, mire készül a háborúpárti Brüsszel

Az Európai Unió százmilliárd eurós alap létrehozását tervezi Ukrajna támogatására. Az alap célja, hogy hosszú távú, stabil pénzügyi segítséget nyújtson Ukrajnának, különösen az amerikai támogatás bizonytalansága közepette – írja a Világgazdaság.

A Bloombergnek nyilatkozó, névtelenséget kérő források szerint a támogatás kifizetése 2028-ban kezdődne meg, amennyiben a tagállamok elfogadják a javaslatot a költségvetési tárgyalások során.

Az új alap a korábbi uniós modellhez hasonlóan vissza nem térítendő támogatások és kedvezményes hitelek formájában finanszírozná keleti szomszédunkat.

A tervezett alap forrásait az EU tagállamai közösen biztosítanák, és a támogatás nem csupán humanitárius segítségnyújtásra, hanem hosszú távú fejlesztési projektekre is irányulna, például infrastruktúra helyreállítására, energiaellátás stabilizálására, valamint a gazdasági és társadalmi rendszerek újjáépítésére.

Cserébe elvárnák Kijevtől, hogy továbbra is végrehajtja a szükséges reformokat az EU-csatlakozás felé vezető úton. Az EU eddig is jelentős támogatást nyújtott Ukrajnának: 2022 februárja óta mintegy 160 milliárd euró értékben, beleértve az idén elfogadott, 2024 és 2027 közötti időszakban kifizetésre kerülő 50 milliárd eurós csomagot.

Emellett az EU és a G7-országok közösen indítottak egy 50 milliárd dolláros hitelprogramot, amelyet a befagyasztott orosz jegybanki eszközökből származó kamatbevételekből finanszíroznak. Az Európai Bizottság júniusban tájékoztatta az EU pénzügyminisztereit, hogy Ukrajna jelenlegi pénzügyi szükségletei 2027 elejéig fedezettek.

Ugyanakkor jelezték, hogy nőhet az ukrán költségvetési hiány a háború elhúzódása, a csökkenő nemzetközi támogatás és a gyengülő gazdasági aktivitás miatt. Az EU gazdasági biztosa, Valdis Dombrovskis hangsúlyozta, hogy az EU készen áll minden szükséges támogatást megadni Ukrajnának, amíg csak szükséges.

Ezenfelül Brüsszel azt is próbálja kitalálni, hogy hogyan teremtse elő a jövő évi ukrán államháztartási hiány fedezetét, amely becslések szerint akár 19 milliárd dollárra is rúghat. Az Európai Bizottság több lehetőséget is megvitat az uniós tagállamokkal.

Ezek közé tartozik az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás költségvetésen kívüli támogatásként való folyósítása, a Kijevnek létrehozott 50 milliárd dolláros G7-es segélycsomagból származó hitelek előre hozása, valamint az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyon további pénzügyi mozgósítása.