Az Európai Unió felfüggesztette az Ukrajnának szánt 1,7 milliárd dolláros segélyt, miután Volodimir Zelenszkij elnök egy olyan törvényt hagyott jóvá, amely korlátozza az ország korrupcióellenes ügynökségeinek hatáskörét. A New York Times szerint az EU a finanszírozás több mint egyharmadát visszatartja, ami Ukrajnát jutalmazta volna a jó kormányzati teljesítményéért. Magyarország már korábban figyelmeztetett a burjánzó ukrán korrupcióra. Brüsszel a mostani lépésével beismeri, hogy a magyaroknak igazuk volt, kérdés azonban, hogy ismét a háborúpárti nyugati politikusok kettős játékáról van-e szó, vagy ezúttal tényleg betartja az EU a saját szabályait.

Brüsszel visszatalált Zelenszkijhez (Fotó: AFP)

Az új ukrán törvény nagyobb hatalmat ad a politikailag kinevezett ukrán főügyésznek a kijevi Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) felett. Bár Zelenszkij gyorsan intézkedéseket hozott az ügynökségek függetlenségének biztosítására a nemzeti felháborodás – a kormánya elleni első háborús tüntetések – után, továbbra is aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire elkötelezett Ukrajna évtizedek óta tartó korrupciójának felszámolása iránt. Erről a korrupciós hálózatról pedig már a nyugati sajtó is ír.

Az EU tavaly hozott létre egy alapot, hogy Kijevet jutalmazza, és közel 60 milliárd dollárt ígért három év alatt a háborús helyreállítási erőfeszítésekhez, valamint az EU-ba való belépésre való felkészüléshez.

Azonban Kijev nem felelt meg az EU elvárásainak, és az európai tisztviselők élesen bírálták a múlt szerdai sürgősségi jogszabályt. A források visszatartása nem végleges, és a pénzeszközök visszaállíthatók, amennyiben Ukrajna teljesíti a feltételeket.

Marta Kos, az EU bővítési biztosa elmondta, hogy az EU „súlyos aggodalmának” ad hangot amiatt, hogy Ukrajna politikai befolyást akar gyakorolni a legmagasabb szintű korrupció üldözésével megbízott két ügynökségre.

Volodimir Zelenszkij ugyan megfogadta, hogy folytatja a korrupcióellenes erőfeszítéseket a kormányzása alatt, de az ügynökségekkel kapcsolatos kritikája egyre hangosabbá vált, amikor elkezdték vizsgálni és vádolni a belső köréhez tartozó embereket, köztük a korábbi miniszterelnök-helyettest.

Az elnök kezdetben azt állította, hogy szigorúbb ellenőrzésre van szükség a NABU és a SAPO ellen, hogy megszabadítsák a két ügynökséget az „orosz befolyástól”, és kezeljék azt, hogy egyes ügyek miért akadtak el évek óta.

Ezrek vonultak az utcákra, hogy követeljék a NABU és a SAPO függetlenségének megőrzését, és azt állították, hogy a Kijevben burjánzó korrupció árt az országnak az Oroszország által folytatott invázió elleni védekezésben.

Keir Starmer brit miniszterelnök is felszólította Zelenszkijt a törvény visszavonására és a korrupciós problémák kezelésére. Kijevnek csütörtökig ki kell neveznie a Gazdasági Biztonsági Hivatal vezetőjét is ahhoz, hogy továbbra is támogatást kapjon a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF). Az IMF 15,6 milliárd dollár segélyt ígért Ukrajnának négy év alatt, amennyiben Kijev előrelép a korrupcióellenes kampányában.

Zelenszkij korábban elutasította annak a jelöltnek a kinevezését, aki az elnök belső köréhez tartozó miniszterelnök-helyettes elleni ügyet vezette, annak ellenére, hogy egy független bizottság jelölte.

Az állás továbbra is betöltetlen.